Правительство предложило Думе повысить штраф за отказ пропустить пешехода

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предлагает увеличить штраф для автомобилистов, не пропускающих пешеходов, с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект предлагает внести изменения в ст. 12.18 КоАП России (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Как отмечается в тексте законопроекта, повышение штрафа обусловлено ростом числа ДТП на пешеходных переходах. Так, в 2015 году произошло 19 тыс. 779 таких ДТП, жертвами которых стали 1233 человека и 19 тыс. 576 получили ранения. А в 2014 году, отмечают авторы проекта, случилось 19 тыс. 392 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 1236 человек, пострадали 19 тыс. 194 человека.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что для того, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья пешеходов, которые являются самими уязвимыми участниками дорожного движения, необходимо увеличить штраф за непредоставление им приоритета на дорогах до 2,5 тыс. руб. Как заявляют авторы законопроекта, это «положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения».