Мы, нижеподписавшиеся

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09.02.2017 13:19
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Академика Сахарова, писателя Пастернака и Исаакиевский собор внезапно объединили подписанты коллективного письма с просьбой ускорить передачу музея в ведение РПЦ.
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Иллюстрация к книге "Андрей Сахаров: наука и свобода" Г. Горелика/изд-во "Молодая гвардия"

Ректоры ведущих петербургских ВУЗов, подписавшие коллективное письмо по скорейшей передаче Исаакиевского собора РПЦ, хотят таким образом «снизить градус напряженности, который возник в Санкт-Петербурге» из-за «провокаторов, которые сеют религиозную рознь». Об этом они рассказали «Фонтанке». Коллективные письма о «чуждой деятельности» потере «чувства родной почвы» были присуще, скорее, эпохе СССР 60-70-х годов. Однако, похоже, все возвращается на круги своя, хотя участники нынешнего обращения не видят прямых параллелей.

Говоря о популярной советской практике коллективных воззваний к властям, среди наиболее ярких вспоминается письмо членов Академии наук СССР 1973 года «о поведении академика Сахарова». А если речь идёт о культуре, то в памяти всплывает коллективные высказывания в адрес лауреата нобелевской премии Бориса Пастернака в 1958 году.

«Деятельность А. Д. Сахарова в корне чужда советским ученым. Она выглядит особенно неприглядно на фоне концентраций усилий всего нашего народа на решение грандиозных задач экономического и культурного строительства СССР, на укрепление мира и оздоровление международной обстановки…», – говорится в письме, посвященному Сахарову.

«В этой озлобленной душе нет ни чувства родной почвы, ни чувства товарищества, кроме безмерного эгоизма, неприемлемого в нашей стране, кроме невыносимой гордыни, неприемлемой в коллективистском обществе. Видеть это отторжение от Родины и озлобление даже жутко», – отмечала в 1958 году писательница Вера Панова на обсуждении вопроса «О действиях члена Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, несовместимых со званием советского писателя».

Современные примеры коллективных писем от культурных и научных слоев общества менее конкретны, без персоналий, но с упоминанием угрозы в целом. «Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан», – говорится в письме ректоров Санкт-Петербурга образца 2017 года.

На последней встрече с депутатами 28 января на Марсовом поле, где по версии подписантов, «провокаторы разжигали рознь», корреспондентами «Фонтанки» были замечены историк Лев Лурье, искусствовед Александр Боровский, профессор медицины Лев Щеглов, глава петербургского ФАС Вадим Владимиров и его заместитель Петр Яковлев. Из политиков присутствовали «системные оппозиционеры»: бывший декан факультета журналистики и экс-депутат ЗакСа Марина Шишкина, действующие депутаты Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Сергей Трохманенко, Максим Резник и Алексей Ковалев. Были и бывшие «единоросы» – экс-депутат Игорь Риммер. «Несистемную оппозицию» представлял Андрей Пивоваров и многие другие активисты самых разных движений. Кроме того на акции присутствовали бывший глава музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский, и его коллеги музейные работники, журналисты и простые петербуржцы. По оценкам полиции, в этот день на Марсово поле пришли две тысячи человек.

Кого конкретно они имеют в виду под «так называемыми оппозиционерами и политиканами», многие ректоры не пояснили, что так оказались недоступны. Из тех, до кого Фонтанке удалось дозвониться, текст письма процитировать не смог никто. Ректор Санкт–Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев в ответе на вопрос о параллелях с прошлым был лаконичен: «Не могу рассказывать то, чего не знаю». Ректор посетовал, что после коллективного письма губернатору в минувшую среду получил более 30 звонков журналистов, извинился и повесил трубку.

«Письмо никого не называет. Оно посвящено только одному – надо восстановить обычную историческую справедливость, – пояснил глава Совета ректоров Владимир Васильев. – Мы хотим снизить тот градус напряженности, который возник в Петербурге. Нас очень сильно беспокоило, что с любой стороны будет втянута молодежь, если события будут стремительно развиваться. Когда нарыв возникает, его или надо быстро залечить, прооперировать, или эта метастаза будет быстро распространяться. И она потом может оказаться абсолютно неконтролируемой». Владимир Васильев также добавил, что разговоры о ситуации в административной среде высшей школы начались еще в Татьянин день, а поддержать обращение к губернатору ректорам на приеме в честь Дня науки предложил глава городского парламента Вячеслав Макаров. «Это не СССР, здесь собрались и высказались люди, которые в своей жизни чего- то сделали, которые беспокоятся о чем-то», – прокомментировал Владимир Васильев кажущуюся схожесть в стиле коллективных писем из разных эпох.

«Мы не должны использовать эти события для создания напряжения в обществе. Потому что объективного обоснования для создания  такой конфронтации нет. Если кто-то пытается создать такое напряжение в обществе, то это обусловлено только его интересами, а не объективными вещами, – поддержал коллегу бывший декан филфака СПбГУ, и.о. ректора РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Богданов. – Около 20 лет назад шла серьезная дискуссия о передаче Софийского собора в Великом Новгороде православной церкви. Для меня это практически родной город, а Софийский собор – ценнейший российский памятник. Прошло 20 лет, я захожу в Собор и вижу, что вкладываются деньги, ведется реставрация, собор в хорошем состоянии». Обстоятельства создания письма Сергей Богданов комментировать не стал. «Я комментирую только свое отношение к передаче, потому что я не хочу создавать конфронтацию. Пастернака не вспоминаю, так как это ничего не принесет Исаакиевскому собору, положительному эффекту в решении этого вопроса», – уточнил он.

Ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрий Беленький, хотя он ничего не подписывал, не видит проблем с параллелями советского периода. «Я непротив передачи, а те люди, которые выступают, я их позицию не знаю и не понимаю, почему они против, какие их права ущемляют, – прокомментировал Юрий Беленький ситуацию по поводу существующей конфронтации сторон. – Честно говоря, я не понимаю, зачем было писать какие-то письма, и что это изменит. Может быть, это похоже на СССР, а может, и нет. Коллективные письма 30-х годов, я не знаю, как писались. Но раньше была коммунистическая партия, а у нас что поменялось? Есть «Единая Россия», может, это от них идет, я не могу сказать».

Ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Василий Кичеджи подтвердить цитаты из текста коллективного письма на память не смог.

«Главная мысль – что мы поддерживаем решение о передаче Исаакиевского собора, так как это отвечает нормам федерального законодательства, – отметил он. – Нас волнует возможность для определенных людей, нагнетать напряженность в обществе и сеять религиозную рознь. Мы за то, чтобы люди ходили в храмы, ходили в синагоги, в мечети, в дацаны».

По словам Василия Кичеджи, стесняться открытых писем не нужно. «Без призывов к экстремизму. Надо это дело заканчивать. Вот о чем мы говорим. Пожалуйста, прекратите нагнетать то, чего нет!» – призвал собеседник «Фонтанки».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».


© Фонтанка.Ру

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея Церкви разделила общество.

Ряд городских депутатов, в частности, известный своею градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.

28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. 30 января депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов заявил, что намерен организовать крестный ход в поддержку передачи собора Церкви. Он убежден, что удастся собрать по меньшей мере 10 тысяч верующих.


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