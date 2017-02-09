Двоих петербуржцев приговорили к пожизненному за убийство четверых с поджогом

Коллегия присяжных признала двоих мужчин виновными в убийстве четырех человек в квартире в Красносельском районе Петербурга. Они устроили пожар, чтобы замести следы, но им это не помогло. Выгода злоумышленников составила три тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба городского суда Петербурга, 9 февраля оглашен приговор Дмитрию Смирнову и Даниилу Алексееву, которых ранее коллегия присяжных признала виновными в убийстве четырех человек, краже и поджоге. Помимо пожизненного срока мужчины должны будут выплатить по удовлетворенному гражданскому иску три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда для родственников жертв.

Как ранее сообщала пресс-служба городской прокуратуры, по версии следствия, 29 июня 2015 года в квартире на 2-й Комсомольской улице Смирнов и Алексеев распивали спиртное в компании четверых местных жителей. В ходе пьяной ссоры преступники зарезали жильцов, украли три тысячи рублей, а квартиру подожгли. Убийц задержали спустя несколько дней оперативники уголовного розыска.