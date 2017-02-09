Еще
13:24 09.02.2017
Пришлите свою новость!
13:07
Кремль отверг возможность сделки с Вашингтоном по Украине
13:00
Правительство предложило Думе повысить штраф за отказ пропустить пешехода
12:50
Выселенная судом из квартиры петербурженка уехала вместе с железной дверью
12:48
Двоих петербуржцев приговорили к пожизненному за убийство четверых с поджогом
12:43
Петербуржец забыл дома телефон и нарвался на автоподставщиков
12:42
В Кингисеппе нашли новый «полигон Красный Бор»
12:33
Бывшего адъютанта главкома сухопутных войск посадили на 13 лет за мошенничество
12:26
Генконсульство Таджикистана может вскоре открыться в Санкт-Петербурге
12:20
Экс-глава субподрядчика «Метростроя» вернулся в СИЗО
12:11
Банк «Пересвет» подал иск к Альфа-банку на 10,5 млрд рублей
12:05
На захваченном у берегов Нигерии сухогрузе в плену оказались жители Северо-Запада
12:00
Вертолёт Росгвардии выследил «чёрных лесорубов»
11:57
Минкульт поддержал идею отмечать День патриотизма в годовщину продуктового эмбарго
11:48
Бывший акционер Балтийского банка проиграл суд о взыскании с Альфа-банка 7,8 млрд
11:43
Роскомнадзор заблокировал "девочку" из двоеточий
11:37
Пенсионерка насмерть замерзла на территории больницы в Подмосковье
11:30
Росгвардия проведет собственную выставку вооружения и спецтехники
11:30
Как цирк театру место нагрел
11:20
Двое участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» признали свою вину
11:13
ИГ взяло на себя ответственность за запуск ракет по Израилю
11:08
17 тонн барабанов пограничники не пустили в Петербург
11:02
На Ленинском поймали сразу 14 «зацеперов»
10:50
В МИДе назвали Румынию угрозой для России после размещения там ПРО США
10:44
ВЦИОМ: Россиянам интересно мнение Путина по всем вопросам
10:38
Путин упрекнул европейские СМИ в манипуляции общественным мнением
10:28
Начальнику Выборгской таможни подбросили гроб
10:18
На борту круизного лайнера в Новой Зеландии произошел взрыв
10:12
В Купчино ребёнок захлебнулся в сауне
10:06
"Квадрат": Самострои в Петербурге горят не по злонамеренности
10:01
В Пулково ночью искали взрывчатку из-за хандры жителя Всеволожского района
09:51
В Петербурге любителя пьяной езды отправили на трудотерапию
09:44
Россельхознадзор будет следить за белорусскими продуктами от границы до прилавка
09:33
В Волхове безработные отрубили голову и ноги случайному знакомому
09:25
СМИ: Боевики ИГ расстреляли 45 жителей Мосула за отказ воевать на их стороне
09:17
«Уставший» светофор мешает автомобилистам на Витебском
09:09
В Иркутской области задержан мэр города Тайшет
09:01
СМИ: В России из-за кризиса перестали предлагать горящие туры
08:53
Огонь повредил пять машин на Белышева
08:45
Путин поедет в Китай
08:37
В Петербурге полиция ловила кортеж элитных иномарок
08:29
В Петербурге у жителя Закавказья нашли два кило растительного наркотика
08:21
Въезжающих в Китай иностранцев заставят "откатать" пальчики
08:13
В США опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября к Обаме
08:05
На Малой Охте выгорела квартира
02:40
Опубликован второй официальный трейлер "Матильды" Алексея Учителя
02:34
Новый фильм Вима Вендерса выходит в прокат
02:11
«Розенкранц и Гильденстерн» откроют новую сцену ТЮЗа
01:52
Историю Бэтмена разыграют в "лего"
01:35
Аскар Абдразаков споет "Дон Кихота" в филармонии
01:14
В кинотеатрах станет "На пятьдесят оттенков темнее"
01:11
Шведы наградили "Аэрофлот" за экономический рост
00:48
МИД России и Финляндии договорились укреплять двустороннее сотрудничество
00:37
Пентагон назвал новые сроки освобождения Ракки и Мосула от исламистов
00:27
В небе Флориды самолет опасно сблизился с лайнером Трампа
00:20
Биржи США закрылись разнонаправленно
00:12
Нижняя палата парламента Великобритании приняла билль о Brexit
00:06
Больница Святого Георгия получила госзадание на эндопротезирование коленных суставов
08/02
Во Флориде разбились артисты цирка
08/02
Замглавы ЦИБ ФСБ стал фигурантом расследования о получении взятки
08/02
В США при взрыве на заводе погибли рабочие
08/02
Верфь в Хельсинки построила четыре ледокола для "Совкомфлота"
08/02
Путин сходил в Третьяковку на выставку шедевров Ватикана
08/02
Бессеберг: IBU предложил России отказаться от ЧМ по биатлону
08/02
Цены на нефть растут
08/02
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
08/02
Intel инвестирует $7 млрд в создание фабрики в Аризоне
08/02
Парубий предложил запретить выступления депутатов парламента Украины на русском
08/02
Занос контейнеровоза на Пулковском шоссе попал на видео
08/02
Трамп сформировал свой кабинет
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
09.02.2017 12:50

Выселенная судом из квартиры петербурженка уехала вместе с железной дверью

Бабушка и внук не смогли ужиться в двухкомнатной квартире в Кировском районе Петербурга — к делу пришлось подключить суд и приставов. Победила молодость, однако 80-летняя женщина покинула ставшую полем брани квартиру в оригинальной манере.

Как сообщили 9 февраля в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, сотрудникам ведомства пришлось разбираться в истории пожилой петербурженки, которая продала внуку свою квартиру на улице Стойкости. Получив в руки деньги, бабушка решила, что духовное довлеет над материальным, и отказалась покидать территорию. Возможно, пожилая женщина просто хотела понянчить правнука, который вот-вот должен появиться на свет.

В результате свою же квартиру покинули внук с беременной женой, которым пришлось оплачивать не только съемное жилье, но и коммунальные расходы презревшей материальное бабушки — та отказалась рассчитываться. При этом пожилая женщина не оставалась без крыши над головой, будучи владелицей дачи и второй квартиры.  

Конфликт поколений решили в суде, который постановил, что пенсионерка проживает в квартире незаконно. К стойкой женщине отправился пристав и обозначил сроки, в которые необходимо очистить спорную территорию.

Женщина вняла уговорам и ретировалась, но напоследок прихватила с собой газовую плиту и металлическую входную дверь в квартиру.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
09.02.2017 09:00

КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья

Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03

В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня

Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42

Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций

Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Мы, нижеподписавшиеся
Выселенная судом из квартиры петербурженка уехала вместе с железной дверью
В Кингисеппе нашли новый «полигон Красный Бор»
Роскомнадзор заблокировал "девочку" из двоеточий
Двое участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» признали свою вину
17 тонн барабанов пограничники не пустили в Петербург
ВЦИОМ: Россиянам интересно мнение Путина по всем вопросам
СМИ: Боевики ИГ расстреляли 45 жителей Мосула за отказ воевать на их стороне
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
В США опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября к Обаме
Мы, нижеподписавшиеся
Как «Фонтанка» «Шалтая-Болтая» к Собчак возила
"Это мера устрашения"
«Чистая вода» не прошла через фильтр
Ректорам зачли Исаакий
Матрице известно все. Даже то, что Трамп - холостяк
"Почту Габрелянова нам продали за скромную сумму"
Михаил Шац: Почему нельзя провести, прости господи, референдум?
Как строили в 43-м
Зря "Шалтай-Болтай" рассердил Шойгу
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как цирк театру место нагрел

Ешь и худей: «ленивая» треска

Шнур в Эрарте: Уже не получится быть бедным и счастливым

Занос контейнеровоза на Пулковском шоссе попал на видео

Пискаревский проспект засыпало луком

В массовой аварии со скорой на ЗСД пострадали двое

Новости компаний
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.