Выселенная судом из квартиры петербурженка уехала вместе с железной дверью

Бабушка и внук не смогли ужиться в двухкомнатной квартире в Кировском районе Петербурга — к делу пришлось подключить суд и приставов. Победила молодость, однако 80-летняя женщина покинула ставшую полем брани квартиру в оригинальной манере.

Как сообщили 9 февраля в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, сотрудникам ведомства пришлось разбираться в истории пожилой петербурженки, которая продала внуку свою квартиру на улице Стойкости. Получив в руки деньги, бабушка решила, что духовное довлеет над материальным, и отказалась покидать территорию. Возможно, пожилая женщина просто хотела понянчить правнука, который вот-вот должен появиться на свет.

В результате свою же квартиру покинули внук с беременной женой, которым пришлось оплачивать не только съемное жилье, но и коммунальные расходы презревшей материальное бабушки — та отказалась рассчитываться. При этом пожилая женщина не оставалась без крыши над головой, будучи владелицей дачи и второй квартиры.

Конфликт поколений решили в суде, который постановил, что пенсионерка проживает в квартире незаконно. К стойкой женщине отправился пристав и обозначил сроки, в которые необходимо очистить спорную территорию.

Женщина вняла уговорам и ретировалась, но напоследок прихватила с собой газовую плиту и металлическую входную дверь в квартиру.