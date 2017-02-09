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09.02.2017 12:42

Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном

Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2

Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.

В 2016 году смартфоны Tele2 Mini и Tele2 Midi вошли в топ наиболее популярных гаджетов в России.

Новый Tele2 Maxi Plus с широким функционалом не имеет аналогов в сегменте операторских смартфонов. Устройство обладает увеличенной диагональю экрана 5,5 дюйма, работает под управлением операционной системы Android 6.0 и оснащено четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц. Модель комплектуется двумя камерами: основной на 13 Мп и 5-мегапиксельной фронтальной.

Tele2 Maxi Plus
Tele2 Maxi Plus

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Tele2 Maxi Plus работает в сетях 2G/3G/4G и имеет слоты для двух SIM-карт: первый предназначен для связи Tele2, второй – для карт других операторов. Объем встроенной памяти аппарата составляет 16 Гб, его легко можно расширить с помощью карты microSD до 32 Гб. Для удобства абонентов дополнительно в устройствах предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, «Мой Tele2» и «Гудок». Стоимость смартфона составляет 7790 рублей и действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.

Новые смартфоны доступны в черном и белом цветах, аппараты уже продаются в салонах связи и в интернет-магазине Tele2. Также в онлайн-магазине представлена вся линейка фирменных устройств оператора – модели Mini, Midi, Maxi, Midi LTE и Maxi LTE.

Появление качественных и недорогих устройств Tele2 способствует росту доли смартфонов в сети оператора. Так, по итогам 2016 года данный показатель составил почти 50% от всех зарегистрированных устройств, при этом 14% из них поддерживают технологию LTE.

 


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