Генконсульство Таджикистана может вскоре открыться в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в 2017 году планируется открыть генеральное консульство Таджикистана. Об этом рассказал представитель МИД России в Северной столице Владимир Запевалов, передает 9 февраля «Интерфакс».

«Надеюсь, что в этом году у нас откроется генеральное консульство Таджикистана, а почетный консул сложит полномочия и откроет полноценное консульство», — сказал Запевалов. Он отметил, что необходимость открыть консульство появилась из-за того, что на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится большое количество граждан Таджикистана. По его словам, из-за этого «нередко возникают различные проблемы», которые с открытием консульства «будут решаться более оперативно».

Представитель МИДа также сообщил, что в 2017 году в Санкт-Петербурге начнут работу почетные консулы Уругвая, Мексики и Шри-Ланки.

Ранее стало известно, что власти Сан-Марино планируют рассмотреть вопрос об открытии посольства республики в Москве. Как сообщал РИА Новости новый государственный секретарь по иностранным делам, политическим вопросам и проблемам юстиции Сан-Марино Никола Ренци, республика стремится развить отношения с Россией.