Бывшего адъютанта главкома сухопутных войск посадили на 13 лет за мошенничество

Прапорщик запаса в Москве приговорен к длительному сроку за квартирное мошенничество на сумму более 300 миллионов.

Как сообщает 9 февраля пресс-служба Главного военного следственного управления СКР, бывший адъютант Главнокомандующего Сухопутными войсками, старший прапорщик запаса Валерий Даниелян признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159) по делу о махинациях с недвижимостью. Он приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей.

Согласно приговору Черемушкинского районного суда Москвы, Даниелян организовал преступное сообщество, участники которого в период времени с 2009 по 2010 год с помощью поддельных документов приобрели права на 55 квартир в столице и Подмосковье, принадлежащих столичным властям и Министерству обороны. Преступники на основании фиктивных бумаг заключали договоры социального найма жилого помещения с лицами, не имеющими на это права, а затем оформляли на себя финансово-лицевые счета и регистрацию по новому адресу. Члены ОПГ на основании доверенностей обращались от имени мнимых военнослужащих в суд с просьбой о признании за ними права собственности в порядке приватизации на занимаемые квартиры.

После оформления в собственность недвижимость либо присваивалась, либо продавалась. Продолжается расследование других эпизодов деятельности ОПГ.