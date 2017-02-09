Как цирк театру место нагрел
9 февраля 1849 г. открыло публике свои двери уникальное заведение — театр-цирк. Оно было построено на ныне Театральной площади напротив нынешней Консерватории. То есть на месте нынешнего Мариинского театра.
Надо сказать, что в те годы цирковое искусство было почитаемо знатоками не менее любого другого. Не стоит забывать, что цирк, в своем изначальном смысле — это круглая арена для показа конных номеров. Лошади постоянно бегут по кругу, с лёгким наклоном, а наездники показывают чудеса вольтижировки и прочей акробатики.
В обществе, где каждый здоровый мужчина из приличного был обязан владеть навыками верховой езды, а кавалерия была одним из основных родов войск, восторг наблюдения за мастерством наездников и акробатов был вполне объясним.
В те годы, когда мундиры военных блистали золотом и серебром, а платья дам были подобны облакам удивить публику пёстрыми одеждами было можно, но гораздо больший эффект давали облегающие костюмы, подчёркивающие формы тела, как мужчин так и женщин. И это тоже привлекало внимание публики. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже в самый первый день она просто заполонила площадь между двумя театрами.
Ажиотаж и потом был столь велик, что возникали серьёзные проблемы для проезжающих. Очереди людей, стоящих в ожидании открытия касс были огромными. Спекуляция билетами началась именно тогда. Что бы как то сбить напряжение, власти придумали раздавать публике специальные номерки, по которым можно было отовариться в кассе. По крайней мере — стоять в очереди к кассам уже не было смысла.
Но ничто не вечно под луной, особенно в шоу-бизнесе. Однако очень скоро обнаружилось, что на цирковой ниве у нового театра-цирка слишком много конкурентов. А затем случился пожар в 1859 году, и здание пришлось отстраивать заново. Только теперь — просто как театр. Его патронессой становится жена императора Александра II, императрица Мария Александровна. Но это, как говориться — снова другая история.
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