Еще
13:24 09.02.2017
Пришлите свою новость!
13:07
Кремль отверг возможность сделки с Вашингтоном по Украине
13:00
Правительство предложило Думе повысить штраф за отказ пропустить пешехода
12:50
Выселенная судом из квартиры петербурженка уехала вместе с железной дверью
12:48
Двоих петербуржцев приговорили к пожизненному за убийство четверых с поджогом
12:43
Петербуржец забыл дома телефон и нарвался на автоподставщиков
12:42
В Кингисеппе нашли новый «полигон Красный Бор»
12:33
Бывшего адъютанта главкома сухопутных войск посадили на 13 лет за мошенничество
12:26
Генконсульство Таджикистана может вскоре открыться в Санкт-Петербурге
12:20
Экс-глава субподрядчика «Метростроя» вернулся в СИЗО
12:11
Банк «Пересвет» подал иск к Альфа-банку на 10,5 млрд рублей
12:05
На захваченном у берегов Нигерии сухогрузе в плену оказались жители Северо-Запада
12:00
Вертолёт Росгвардии выследил «чёрных лесорубов»
11:57
Минкульт поддержал идею отмечать День патриотизма в годовщину продуктового эмбарго
11:48
Бывший акционер Балтийского банка проиграл суд о взыскании с Альфа-банка 7,8 млрд
11:43
Роскомнадзор заблокировал "девочку" из двоеточий
11:37
Пенсионерка насмерть замерзла на территории больницы в Подмосковье
11:30
Росгвардия проведет собственную выставку вооружения и спецтехники
11:30
Как цирк театру место нагрел
11:20
Двое участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» признали свою вину
11:13
ИГ взяло на себя ответственность за запуск ракет по Израилю
11:08
17 тонн барабанов пограничники не пустили в Петербург
11:02
На Ленинском поймали сразу 14 «зацеперов»
10:50
В МИДе назвали Румынию угрозой для России после размещения там ПРО США
10:44
ВЦИОМ: Россиянам интересно мнение Путина по всем вопросам
10:38
Путин упрекнул европейские СМИ в манипуляции общественным мнением
10:28
Начальнику Выборгской таможни подбросили гроб
10:18
На борту круизного лайнера в Новой Зеландии произошел взрыв
10:12
В Купчино ребёнок захлебнулся в сауне
10:06
"Квадрат": Самострои в Петербурге горят не по злонамеренности
10:01
В Пулково ночью искали взрывчатку из-за хандры жителя Всеволожского района
09:51
В Петербурге любителя пьяной езды отправили на трудотерапию
09:44
Россельхознадзор будет следить за белорусскими продуктами от границы до прилавка
09:33
В Волхове безработные отрубили голову и ноги случайному знакомому
09:25
СМИ: Боевики ИГ расстреляли 45 жителей Мосула за отказ воевать на их стороне
09:17
«Уставший» светофор мешает автомобилистам на Витебском
09:09
В Иркутской области задержан мэр города Тайшет
09:01
СМИ: В России из-за кризиса перестали предлагать горящие туры
08:53
Огонь повредил пять машин на Белышева
08:45
Путин поедет в Китай
08:37
В Петербурге полиция ловила кортеж элитных иномарок
08:29
В Петербурге у жителя Закавказья нашли два кило растительного наркотика
08:21
Въезжающих в Китай иностранцев заставят "откатать" пальчики
08:13
В США опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября к Обаме
08:05
На Малой Охте выгорела квартира
02:40
Опубликован второй официальный трейлер "Матильды" Алексея Учителя
02:34
Новый фильм Вима Вендерса выходит в прокат
02:11
«Розенкранц и Гильденстерн» откроют новую сцену ТЮЗа
01:52
Историю Бэтмена разыграют в "лего"
01:35
Аскар Абдразаков споет "Дон Кихота" в филармонии
01:14
В кинотеатрах станет "На пятьдесят оттенков темнее"
01:11
Шведы наградили "Аэрофлот" за экономический рост
00:48
МИД России и Финляндии договорились укреплять двустороннее сотрудничество
00:37
Пентагон назвал новые сроки освобождения Ракки и Мосула от исламистов
00:27
В небе Флориды самолет опасно сблизился с лайнером Трампа
00:20
Биржи США закрылись разнонаправленно
00:12
Нижняя палата парламента Великобритании приняла билль о Brexit
00:06
Больница Святого Георгия получила госзадание на эндопротезирование коленных суставов
08/02
Во Флориде разбились артисты цирка
08/02
Замглавы ЦИБ ФСБ стал фигурантом расследования о получении взятки
08/02
В США при взрыве на заводе погибли рабочие
08/02
Верфь в Хельсинки построила четыре ледокола для "Совкомфлота"
08/02
Путин сходил в Третьяковку на выставку шедевров Ватикана
08/02
Бессеберг: IBU предложил России отказаться от ЧМ по биатлону
08/02
Цены на нефть растут
08/02
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
08/02
Intel инвестирует $7 млрд в создание фабрики в Аризоне
08/02
Парубий предложил запретить выступления депутатов парламента Украины на русском
08/02
Занос контейнеровоза на Пулковском шоссе попал на видео
08/02
Трамп сформировал свой кабинет
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
09.02.2017 12:20

Экс-глава субподрядчика «Метростроя» вернулся в СИЗО

Экс-руководитель компании "Петрострой" Дмитрий Ильченко, обвинённый в мошенничестве на десятки миллионов рублей на объекте "Метростроя", вернулся в СИЗО из-под домашнего ареста.

Как стало известно "Фонтанке", в среду, 8 января, Василеостровский районный суд Петербурга арестовал Ильченко на два месяца. Бизнесмена подозревают в хищении 20 миллионов на объекте «Метростроя» на Васильевском острове.

Напомним, в августе прошлого года Ильченко уже был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве с деньгами, выделенными на инженерную подготовку будущих станций метрополитена «Новокрестовская», «Беговая», «Юго-Западная», «Путиловская». На эти работы бюджет выделил полмиллиарда рублей, но оперативники ФСБ и Следком полагают, что значительная часть средств была похищена.

Пробыв в СИЗО около четырех месяцев, Ильченко был выпущен под домашний арест. Теперь же он вновь оказался в камере, но уже будучи обвиняемым по новому уголовному делу. Собеседники "Фонтанки" в правоохранительных органах не исключают, что и это дело не станет заключительным. Например, ФСБ серьезно заинтересовалась стоимостью бетона, указанной в сметах "Метростроя". Как говорят силовики, она значительно выше, чем средняя по городу, притом что "Метрострой" закупает бетон на собственном предприятии.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
09.02.2017 12:42

Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном

Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00

Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
03.02.2017 10:28

Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett

Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Экс-глава субподрядчика «Метростроя» вернулся в СИЗО
Банк «Пересвет» подал иск к Альфа-банку на 10,5 млрд рублей
Россельхознадзор будет следить за белорусскими продуктами от границы до прилавка
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Шведы наградили "Аэрофлот" за экономический рост
Биржи США закрылись разнонаправленно
Intel инвестирует $7 млрд в создание фабрики в Аризоне
В Россельхознадзоре нашли основания для запрета всей белорусской говядины
Компанию «Монолит-М» не пустили строить дом на Солдата Корзуна
Куда не уехал петербургский автопром
В поисках французского круассана
«Светлана» распродает активы
Три ЖКС за 500 баксов
Черная театральная касса
Фармкластер принял таблетку роста
Телекомы перетягивают провод
Смольный доверил уборку «Фаэтону»
Как в «Полежаевском парке» продавали квартиры дважды
Открой бизнес на Колыме
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как цирк театру место нагрел

Ешь и худей: «ленивая» треска

Шнур в Эрарте: Уже не получится быть бедным и счастливым

Занос контейнеровоза на Пулковском шоссе попал на видео

Пискаревский проспект засыпало луком

В массовой аварии со скорой на ЗСД пострадали двое

Новости компаний
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
03.02.2017 10:28
Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett
Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
Boxberry
26.01.2017 16:38
Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry
Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
garant.spb.ru
25.01.2017 14:57
Пользователи ИПО ГАРАНТ могут получить электронную подпись для судов
С 1 января 2017 года действует новый порядок электронной подачи документов в Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции РФ и арбитражные суды РФ.
Tele2
17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.