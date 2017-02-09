Банк «Пересвет» подал иск к Альфа-банку на 10,5 млрд рублей

Банк «Пересвет», связанный с РПЦ, подал иск против Альфа-банка с требованием о взыскании более 10,5 млрд рублей. Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Как следует из картотеки дел суда, исковое заявление зарегистрировано 8 февраля 2017 года, но на момент подготовки этого материала к производству принято не было.

В карточке дела указана только сумма исковых требований — 10 млрд 571 млн 20 тысяч 592 рубля 40 копеек, при этом об основаниях для иска и других исковых требованиях не сообщается.

В октябре 2016 Центробанк назначил в «Пересвет» временную администрацию. Разница между активами и обязательствами банка к 1 января увеличилась до 45,8 млрд руб. В начале февраля 2017 года стало известно, что Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви сократило долю в банке «Пересвет» с 36,54 до 27,46%.