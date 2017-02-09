На захваченном у берегов Нигерии сухогрузе в плену оказались жители Северо-Запада

Северо-Западное СУ на транспорте начало доследственную проверку по факту захвата пиратами граждан России и Украины на территории Нигерии.

На сухогруз немецкой компании «Бризе Шиппинг», российский офис которой находится в Санкт-Петербурге, BBC Caribbean напали примерно в 120 километрах от берегов Нигерии. В этот момент на борту было 9 человек — восемь россиян и один гражданин Украины. Одного матроса пираты отпустили для передачи условий освобождения сухогруза и экипажа.

Как сообщили «Фонтанке» 9 февраля в пресс-службе северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ, все обстоятельства захвата сейчас исследуют следователи ведомства, не только потому, что офис компании находится в Петербурге, но и потому, что российский экипаж состоит в основном из жителей округа — Карелии, Мурманска, в возрасте от 26 до 28 лет.

В ходе проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством РФ.