Минкульт поддержал идею отмечать День патриотизма в годовщину продуктового эмбарго

Министерство культуры дало положительный отзыв на предложение учредить в России День патриотизма и отмечать его в годовщину введения продуктового эмбарго против Запада — 6 августа. Об этом говорится в ответе первого замминистра культуры Владимира Аристархова на запрос главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

Аристархов пишет, что инициатива заслуживает внимания, но вопрос надо «рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук». Ведомство также напомнило о необходимости финансово-экономического обоснования, так как празднование Дня патриотизма потребует выделения бюджетных средств.

Предложение отмечать День патриотизма выдвинул глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Соответствующий законопроект подготовлен, но пока не внесен в Госдуму.

В ноябре прошлого года Янсуков в обращении к руководству Госдумы писал, что «установление новой памятной даты 6 августа, то есть в день принятия указа президента России, позволит увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление».

6 августа 2014 года президент России Владимир Путин своим указом запретил ввоз в страну продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Год спустя указ был дополнен, обнаруженные в России санкционные товары начали уничтожать.

По состоянию на конец января 2017 года, Россельхознадзор обнаружил и уничтожил почти 9 тысяч тонн овощей и фруктов, а также более 300 тонн мяса, молока и сыров.