Бывший акционер Балтийского банка проиграл суд о взыскании с Альфа-банка 7,8 млрд

Тринадцатый арбитражный суд оставил в силе решение первой инстанции об отказе компании ООО «Балтийский торговый дом» во взыскании с санируемого Альфа-банком Балтийского банка 7,8 млрд убытков. «Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу – без удовлетворения», — говорится в резолютивной части решения. Полный текст решения еще не изготовлен.

«БТД» — бывший акционер Балтийского банка, компания формально принадлежит Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву, однако фактически контролируется последним. По мнению истца, убытки возникли в результате эмиссии акций Балтийского банка в пользу Альфа-банка, в результате чего доля «БТД» в акционерном капитале кредитной организации (99,75%) снизилась до ничтожной.

«Истец, полагая, что в результате неправомерных действий Банка навсегда утратил корпоративный контроль над банком, обратился с настоящим иском в арбитражный суд. Просит взыскать убытки, размер которых определен как часть размера собственного капитала Банка по состоянию на 01.04.2013 пропорционально принадлежавшему истцу количеству акций», — говорится в материалах суда, опубликованных 7 февраля.

Проблемы у Балтийского банка начались весной 2014 года. Тогда Центробанк запретил ему принимать новые вклады от физических лиц и увеличивать общий денежный объем открытых депозитов. В августе ЦБ принял решение о финансовом оздоровлении банка, санатором был выбран Альфа-банк, которому Агентство по страхованию вкладов выдало на эти цели 54,7 млрд рублей. С тех пор в суде идет множество споров, связанных с санацией банка, с разногласиями бывших собственников (Исаева и Шигаева), в том числе в области коммерческой недвижимости.