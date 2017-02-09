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09.02.2017 11:48

Бывший акционер Балтийского банка проиграл суд о взыскании с Альфа-банка 7,8 млрд

Тринадцатый арбитражный суд оставил в силе решение первой инстанции об отказе компании ООО «Балтийский торговый дом» во взыскании с санируемого Альфа-банком Балтийского банка 7,8 млрд убытков. «Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу – без удовлетворения», — говорится в резолютивной части решения. Полный текст решения еще не изготовлен.

«БТД» — бывший акционер Балтийского банка, компания формально принадлежит Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву, однако фактически контролируется последним. По мнению истца, убытки возникли в результате эмиссии акций Балтийского банка в пользу Альфа-банка, в результате чего доля «БТД» в акционерном капитале кредитной организации (99,75%) снизилась до ничтожной.

«Истец, полагая, что в результате неправомерных действий Банка навсегда утратил корпоративный контроль над банком, обратился с настоящим иском в арбитражный суд. Просит взыскать убытки, размер которых определен как часть размера собственного капитала Банка по состоянию на 01.04.2013 пропорционально принадлежавшему истцу количеству акций», — говорится в материалах суда, опубликованных 7 февраля.

Проблемы у Балтийского банка начались весной 2014 года. Тогда Центробанк запретил ему принимать новые вклады от физических лиц и увеличивать общий денежный объем открытых депозитов. В августе ЦБ принял решение о финансовом оздоровлении банка, санатором был выбран Альфа-банк, которому Агентство по страхованию вкладов выдало на эти цели 54,7 млрд рублей. С тех пор в суде идет множество споров, связанных с санацией банка, с разногласиями бывших собственников (Исаева и Шигаева), в том числе в области коммерческой недвижимости.


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Клиенты Сбербанка оценили преимущества «Потребительского кредита на рефинансирование кредитов», появившегося весной прошлого года
ПАО «Сбербанк России»
02.02.2017 15:48
Петербургские компании разместили в Северо-Западном банке Сбербанка 132 млрд рублей
Объем средств петербургских корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 1 января 2017 года достиг 131,7 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.02.2017 13:45
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Количество инвестиционных проектов, профинансированных Северо-Западным банком Сбербанка в 2016 году, выросло в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В настоящий момент оно превышает 200 штук.
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31.01.2017 11:59
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24.01.2017 10:15
Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей
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