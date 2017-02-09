Роскомнадзор заблокировал "девочку" из двоеточий

Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сообщества Voat за изображение несовершеннолетней девочки, выполненное из букв и пунктуационных символов, сообщает 9 февраля "Медуза". Доступ к странице был ограничен в конце января 2017 года, изображение в ведомстве расценили как детскую порнографию.

Картинка, о которой идет речь, выполнена в стиле ASCII-арт, когда различные символы печатаются как обычный текст, но потом из них получается осмысленное изображение. При этом «девочка», о которой пишет Роскомнадзор, нарисована с минимальными подробностями — контуры тела очерчены всего несколькими десятками символов.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к нескольким крупнейшим порносайтам, в том числе PornHub, Brazzers и YouPorn. 7 февраля в Твиттере ведомства сообщалось о том, что ресурс YouPorn исключен из Реестра в связи с получением определения об отмене решения суда города Владивостока.