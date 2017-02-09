Пенсионерка насмерть замерзла на территории больницы в Подмосковье

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 83-летней пациентки на территории больницы в Щелковском районе Московской области, передает 9 февраля агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

«Следственным отделом по городу Щелково Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти 8 февраля 2017 года в Щелковской районной больнице № 1 женщины 1933 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, пациентка насмерть замерзла на территории медицинского учреждения.