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09.02.2017 11:30

Росгвардия проведет собственную выставку вооружения и спецтехники

В мае 2017 года Федеральная служба войск национальной гвардии проведет в Подмосковье специализированную выставку вооружения и специальной техники, пишут «Известия» 9 февраля.

Как заявили изданию в руководстве ведомства, салон планируется провести 25-26 мая, предположительно — на 14-й площадке полигона «НИИ "Геодезия"» под Красноармейском.

При этом участие Росгвардии в других профильных выставках («Интерполитех» и «Армия») будет сведено к минимуму. Основной выставкой внутренних войск (ныне — войска Нацгвардии в составе Росгвардии) прежде был именно «Интерполитех».

«"Интерполитех" больше полицейская выставка. Мы же делаем упор на войсковое вооружение. Мы хотим не просто показать образцы техники, которые стоят на вооружении, продемонстрировать их возможности, но и на практике изучить возможности того, что сегодня нам готова предложить промышленность», — пояснил решение газете первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Меликов.

Он отметил, что салон будет иметь как открытую, так и закрытые части (по аналогии с форумом Минобороны «Армия»).

Источник: "Лента.ру"

Справка:

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована 5 апреля 2016 года указом президента Владимира Путина. Структура включает собственно войска Нацгвардии (бывшие внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН. Кроме того, ведомству переданы ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Также в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.


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