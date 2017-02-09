Двое участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» признали свою вину

Участники хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, признали свою вину, передает ТАСС.

Отмечается, что в данный момент следствие устанавливает других участников хакерской группы.

Из оглашенных судьей материалов в Мосгорсуде следует, что срок следствия по делу «Шалтая-Болтая» продлен до 7 апреля.

Также стало известно, что в деле фигурирует один эпизод и один потерпевший.

Ранее сообщалось, что Аникеев, арестованный по делу о хакерской группе «Шалтай-Болтай», признал, что является членом группы по прозвищу Льюис.