Скажет ли Путин свое веское слово по вопросу об Исаакиевском соборе?

09.02.2017 10:50

Скажет ли Путин свое веское слово по вопросу о передаче Исаакия РПЦ? Нужен ли референдум? И откуда взялось письмо ректоров губернатору? В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] на эти вопросы ответили ректор Академии Штиглица Василий Кичеджи и глава комиссии по высшей школе, депутат ЗакСа Максим Резник.

Что на самом деле произошло на собрании ректоров в Мариинском дворце, как спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову удалось собрать под письмом губернатору столько подписей, и почему это обращение вызвало слишком много вопросов узнали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] у ректора Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Василия Кичеджи, а также председателя комиссии по образованию, культуре и науке петербургского ЗакСа, противника передачи собора РПЦ и организатора, связанных с этим протестных акций (например, в формате встречи с избирателями), депутата Максима Резника.

Аудиоподкаст всего эфира:

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Видеозапись всего эфира будет опубликована позже.

Напомним, в пресс-службе Мариинского дворца "Фонтанке" уточнили имена подписавшихся под обращением к губернатору. Среди них оказались и те, кто позже подтвердил свою позицию (например, ректор Академии Штиглица, бывший вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи), так и те, кто "ничего не подписывал" и этого обращения "не читал и не видел" (в частности, об этом накануне сообщил ректор Лесотехнического университета (СПбГЛТУ) Юрий Беленький).

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея Церкви вызвала большой резонанс в обществе. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.

28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. 30 января депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов заявил, что намерен организовать крестный ход в поддержку передачи собора Церкви. Он убежден, что удастся собрать по меньшей мере 10 тысяч верующих.

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