В Исаакий вернули апостола Петра

Как сообщает 9 февраля пресс-служба Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», написанная в 1847 году художником Тимофеем Неффом картина была на реставрации с мая 2015 года. Освежили полотно за счет средств музея, стоимость работ составила 8 млн 200 тысяч рублей.

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея Церкви разделила общество на противников и сторонников этого решения.

Ряд городских депутатов, в частности, известный своею градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.

28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевкого собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея.

На 12 и 19 февраля намечены два крестных хода вокруг собора, инициатором которых стал депутат Госдумы Виталий Милонов (в этих шествиях примут участие сторонники передачи Исаакия). Также 12 февраля храм предполагается взять в живое кольцо в рамках встречи депутатов Законодательного собрания с избирателями (Это будет последнее мероприятие в формате встречи с законодателями, потому что после массового схода на Марсовом поле парламентарии-единороссы решили приравнять такие акции к митингам, требующим согласования властей.).