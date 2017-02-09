ИГ взяло на себя ответственность за запуск ракет по Израилю

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации) взяла на себя ответственность за запуск ракеты в сторону израильского курорта Эйлат. Об этом написала Jerusalem Post.

По ее данным, к запуску ракет причастно отделение ИГ на Синайском полуострове. Как отмечает Jerusalem Post, боевики террористической организации выпустили семь ракет в сторону Израиля.

В полиции Эйлата сообщили, что одна из ракет упала в черте города. В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские попросили местных жителей немедленно сообщать о подозрительных предметах или действиях.

Как отмечает издание, израильская система ПРО «Железный купол» не перехватывала ракеты около Эйлата со времен конфликта в секторе Газа в 2014 году, когда Израиль противостоял организации «Хамас».