17 тонн барабанов пограничники не пустили в Петербург

На пункте пропуска "Торфяновка" остановили на днях ввоз крупной партии деревянных барабанов из Швеции: надо было заполнять фитосанитарный сертификат полностью.

Как сообщает 9 февраля пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, на КПП причиной остановки груза стало то, что фитосанитарный сертификат, сопровождающий барабаны, оформлен не полностью.

В пресс-службе надзорного ведомства "Фонтанке" уточнили, что речь идет не о музыкальных инструментах, а о барабанах, предназначенных для электрического кабеля.

Груз теперь должен быть возвращен отправителю.