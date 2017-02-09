На Ленинском поймали сразу 14 «зацеперов»

Больше дюжины подростков буквально отцепили от электрички транспортные полицейские на юго-западе Петербурга в минувшие выходные. Отвечать за хулиганство придется и детям, и родителям.

Как сообщает 8 февраля пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, 4 февраля на железнодорожной станции «Ленинский проспект» сотрудники полиции задержали 14 подростков в тот момент, когда те пытались устроить «зацепинг» на электричке, следующей в Лугу. Любителям опасного развлечения от 13 до 17 лет.

Всю компанию доставили в отдел, куда вызвали родителей и составили протоколы по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Юных нарушителей поставят на учет.