В МИДе назвали Румынию угрозой для России после размещения там ПРО США

Директор четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко заявил, что Москва считает Румынию страной, которая несет угрозу безопасности России, после того, как на ее территории появились элементы противоракетной обороны США, передает «Интерфакс».

«Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе, публично», — отметил Боцан-Харченко.

По его словам, размещение американской ПРО крайне осложняет российско-румынское взаимодействие и сотрудничество.

Также дипломат подчеркнул, что «со стороны Бухареста наблюдалась откровенная антироссийская, даже русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике».

Однако Боцан-Харченко добавил, что, несмотря на это, Россия будет стремиться к тому, чтоб все-таки конструктивно взаимодействовать с румынскими властями.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает изменения политики Вашингтона по ПРО.