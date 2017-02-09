ВЦИОМ: Россиянам интересно мнение Путина по всем вопросам

Россияне хотят знать, что думает президент Владимир Путин, из первых уст. Не доверяя СМИ, сограждане предпочитают слушать главу государства по прямой линии. Таковы итоги очередного опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Как сообщает 9 февраля пресс-служба ВЦИОМ, 64% граждан страны интересует мнение Владимира Путина по всем значимым темам. В основном об этом интересе высказались пожилые люди.

При этом большинство опрошенных (58%) считают, что СМИ не точно или не полно передают слова первого лица, поэтому наиболее подходящим способом получения информации о мыслях главы государства граждане (69%) считают формат прямой линии. О том, что президенту стоит излагать мнение через официальный сайт или соцсети, высказались 29% россиян. Так считают в основном молодые люди, особенно москвичи и петербуржцы.

Социологическое исследование проведено 30-31 января.