Путин упрекнул европейские СМИ в манипуляции общественным мнением

Президент России Владимир Путин поздравил газету La Stampa, одну из старейших периодических изданий Италии и всей Европы, со 150-летием, сообщает 9 февраля пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас со 150-летием со дня выхода первого номера газеты La Stampa, одного из старейших периодических изданий Италии и всей Европы, — той самой Европы, для которой всегда были традиционны такие ценности, как свобода слова, объективность, непредвзятость и готовность предоставить возможность для любой точки зрения найти свой путь к читателю, но в то же время, той самой Европы, в которой в последние годы авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью», — говорится в сообщении.

По мнению российского президента, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств.

«La Stampa — пример традиционных ценностей в журналистике. Издание предоставляет слово людям с различными точками зрения, дает хорошие возможности для ведения конструктивных дискуссий. Благодаря этому она неизменно отличается глубоким всесторонним анализом происходящих событий, объективностью и основательностью оценок», — говорится в тексте телеграммы.

Также Путин подчеркнул, что в La Stampa всегда работали настоящие мастера, искренне любящие и хорошо знающие свое дело, твердо следующие высоким принципам журналистской этики.