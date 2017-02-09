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09.02.2017 10:18

На борту круизного лайнера в Новой Зеландии произошел взрыв

На круизном лайнере Emerald Princess в новозеландском порту Чалмерс произошел взрыв. В результате погиб один человек, предположительно, член экипажа. Среди пассажиров никто не пострадал. Об этом 9 февраля сообщает Radio New Zealand.

По словам очевидцев, предположительно, взорвался газовый баллон на корме судна. Самому лайнеру не был нанесен ущерб.

Как отмечает ТАСС, лайнер Emerald Princess водоизмещением 8,4 тысячи тонн способен вмещать свыше трех тысяч пассажиров и 1,2 тысячи членов экипажа.

1 февраля Emerald Princess вышел из австралийского Сиднея, 4 февраля был в новозеландском Окленде. Лайнер должен был обратно вернуться в Сидней 13 февраля.

Отметим, что Emerald Princess – один из крупнейших лайнеров в мире. Во время выполнения балтийских программ он заходит в Петербург.

Источник: "Лента.ру"


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