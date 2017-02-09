В Купчино ребёнок захлебнулся в сауне

Двухлетний мальчик по недосмотру родителей чуть не утонул в бассейне сауны в Петербурге. За его жизнь борются врачи.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 8 февраля из сауны на Софийской улице в больницу №3 госпитализировали двухлетнего мальчика с отеком легких. По предварительным данным, пока родители парились, малыш упал в бассейн.

Состояние ребенка оценивается как тяжелое. В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские. Материалы переданы в Следственный комитет.