В Петербурге любителя пьяной езды отправили на трудотерапию

Повторное нахождение нетрезвым за рулем стоило жителю Петербурга штрафа в 200 тысяч рублей. Только вот, по данным на 9 февраля, мужчина деньги в казну не внес. Поэтому приставы добились другого наказания: обязательных работ. Трудиться провинившемуся водителю придется 270 часов.

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Напомним, что обязательные или исправительные работы часто применяются для нарушивших ПДД автомобилистов. Так, сейчас в Ленобласти на ниве ЖКХ трудится водитель Audi, в октябре 2015 года сбросивший пешехода в воду с набережной Крюкова канала.