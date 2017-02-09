В Иркутской области задержан мэр города Тайшет

В Иркутской области правоохранительные органы задержали мэра города Тайшет Александра Величко. Об этом сообщает источник в силовых структурах.

Как сообщил источник, Величко был задержан на своем рабочем месте утром 9 февраля. В аресте участвовали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В кабинете чиновника проводится обыск.

Источник не уточнил причины задержания главы города. Однако, как сообщает местное издание «Тайшет 24», задержание может быть связано с расследованием уголовного дела о хищении средств при строительстве муниципальных артезианских скважин.

Это уже второе задержание российского мэра по подозрению в коррупции за последнее время. В ноябре 2016 года следственными органами был арестован мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников. Его обвиняют в причастности к хищению 1 млрд руб., выделенных корпорацией «Роснано» компании «НТ-Фарма» на строительство фармацевтического завода.