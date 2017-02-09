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Туризм
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09.02.2017 09:01

СМИ: В России из-за кризиса перестали предлагать горящие туры

Российские туроператоры почти целиком отказались от формата горящих туров.

Об этом пишет 9 февраля «Коммерсантъ». По данным издания, если раньше на горящие туры приходилось как минимум 15%, то теперь их практически нет. Причины — продолжающийся уже два года кризис на туристическом рынке.

По словам представителя компании «ОнлайнТур» Игоря Блинова, в 2014 году на горящие туры приходилось около 15% продаж, однако теперь их практически нет. Стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, в настоящее время оказывается на 30–40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот, говорит он.
О схожих показателях говорит и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее данным, в 2014 году на горящие туры приходилось 15-20% продаж, а теперь — максимум 3–5%.

В числе причин исчезновения горящих туров — меняющиеся правила игры на рынке, утверждает Игорь Блинов. По его словам, операторы стали чаще использовать в пакетных предложениях регулярную перевозку. Также они предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы.

Теперь понятие «горящие туры» несет в себе скорее маркетинговую нагрузку, отмечает он.

С оптимизацией полетных программ туроператоров и их гарантий покупке мест связывает отказ от горящих туров и директор департамента развития агентской сети BSI Group Татьяна Белова. Горящие туры, отмечает она, — единичные предложения: к примеру, если клиент в последний момент отказался от путешествия в силу чрезвычайных обстоятельств.

Другой причиной Ломидзе называет отсутствие на текущем рынке массовых туристических направлений — к примеру, Египта. Также причина, говорит она, — снизившаяся комиссия турагентов: раньше по горящим турам ее размер мог доходить до 30%, сейчас — не более чем 12–13%.

Предстоящим летом число горящих туров в портфелях туроператоров может возрасти с учетом востребованности в этот период массовых сезонных направлений, допускает Ломидзе. Рост сегмента может начаться после возвращения на массовый рынок Египта, предполагает Дмитрий Малютин.

Ждать от туроператоров массового демпинга, предполагающего в любом случае роста предложения горящих туров, уже не стоит, утверждает гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная. По ее словам, рынок сильно изменился и компании уже не готовы так рисковать и работать себе в убыток, как это было до 2014 года.

 


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