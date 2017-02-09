Путин поедет в Китай

Президент России Владимир Путин совместит участие в пекинском форуме «Шелкового пути», который пройдет 14–15 мая 2017 года, с рабочим визитом в Китай. Об этом сообщил посол России в Китае Андрей Денисов.

«Что касается мая, то президент России, который сразу подтвердил свое согласие приехать сюда, получив приглашение от господина Си Цзиньпина принять участие в форуме «Один пояс, один путь», собирается и участвовать в дискуссиях по повестке дня и готовится к двустороннему рабочему визиту и переговорам с председателем Си Цзиньпином», — сказал он.

Денисов добавил, что «это и участие в саммите, и двусторонний визит».

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин в середине 2017 года прибудет в Россию с официальным визитом.