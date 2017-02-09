В Петербурге у жителя Закавказья нашли два кило растительного наркотика
Мужчину с двумя килограммами твердого наркотика растительного происхождения задержали в Невском районе 7 февраля.
Как стало известно "Фонтанке", 45-летнего гражданина Азербайджана сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского главка совместно с московскими коллегами остановили на улице Коллонтай. В ходе личного досмотра у иностранца нашли и изъяли 20 плиток неизвестного вещества общим весом 1924 грамма. Экспертиза показала, что мужчина перевозил растительный наркотик.
Возбуждено уголовное дело. Гостю Петербурга грозит до 10 лет колонии.