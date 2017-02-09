Въезжающих в Китай иностранцев заставят "откатать" пальчики

Иностранцев обяжут при въезде в Китай делать отпечатки пальцев.

Об этом 9 февраля сообщает портал Ecns.cn. По его данным, решение об этом приняло министерство общественной безопасности (МОБ) после того, как новые правила утвердил Госсовет.

Проходить дактилоскопию должны будут все приезжие граждане других стран в возрасте от 14 до 70 лет, кроме тех, кто прибывает в КНР по дипломатическим паспортам, членов официальных делегаций и государственных служащих. Также исключения могут быть сделаны в ряде особых случаев, оговоренных двусторонними соглашениями.

Первый пункт по сбору отпечатков пальцев откроется 10 февраля в аэропорту города Шэньчжэнь (провинция Гуандун), а затем данная мера будет введена и на других пункты пересечения границы.

Отметим, что Китай – не первопроходец в данном деле. В конце января стало известно, что австралийские власти намерены отменить проверку паспортов в аэропортах и внедрить высокотехнологичную систему установления личности зарубежных пассажиров. В воздушных гаванях будут установлены приборы для сканирования лиц, глаз и/или отпечатков приезжих, аппараты будут сверять полученную информацию с базой данных. Процедура идентификации будет проходить автоматически и займет немного времени. В планах руководства страны — сделать так, чтобы к 2020 году в рамках этой системы проверялись до 90 процентов всех въезжающих иностранцев.