Еще
08:44 09.02.2017
Пришлите свою новость!
08:37
В Петербурге полиция ловила кортеж элитных иномарок
08:29
В Петербурге у жителя Закавказья нашли два кило растительного наркотика
08:21
Въезжающих в Китай иностранцев заставят "откатать" пальчики
08:13
В США опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября к Обаме
08:05
На Малой Охте выгорела квартира
02:40
Опубликован второй официальный трейлер "Матильды" Алексея Учителя
02:34
Новый фильм Вима Вендерса выходит в прокат
02:11
«Розенкранц и Гильденстерн» откроют новую сцену ТЮЗа
01:52
Историю Бэтмена разыграют в "лего"
01:35
Аскар Абдразаков споет "Дон Кихота" в филармонии
01:14
В кинотеатрах станет "На пятьдесят оттенков темнее"
01:11
Шведы наградили "Аэрофлот" за экономический рост
00:48
МИД России и Финляндии договорились укреплять двустороннее сотрудничество
00:37
Пентагон назвал новые сроки освобождения Ракки и Мосула от исламистов
00:27
В небе Флориды самолет опасно сблизился с лайнером Трампа
00:20
Биржи США закрылись разнонаправленно
00:12
Нижняя палата парламента Великобритании приняла билль о Brexit
00:06
Больница Святого Георгия получила госзадание на эндопротезирование коленных суставов
08/02
Во Флориде разбились артисты цирка
08/02
Замглавы ЦИБ ФСБ стал фигурантом расследования о получении взятки
08/02
В США при взрыве на заводе погибли рабочие
08/02
Верфь в Хельсинки построила четыре ледокола для "Совкомфлота"
08/02
Путин сходил в Третьяковку на выставку шедевров Ватикана
08/02
Бессеберг: IBU предложил России отказаться от ЧМ по биатлону
08/02
Цены на нефть растут
08/02
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
08/02
Intel инвестирует $7 млрд в создание фабрики в Аризоне
08/02
Парубий предложил запретить выступления депутатов парламента Украины на русском
08/02
Занос контейнеровоза на Пулковском шоссе попал на видео
08/02
Трамп сформировал свой кабинет
08/02
Сериал про Шерлока будут снимать в Финляндии
08/02
Конгрессу США предложили законопроект, усложнаяющий снятие антироссийских санкций
08/02
Российский командующий в Сирии замечен на линии фронта у Пальмиры
08/02
Газзаев: Мутко оскорбил весь тренерский цех
08/02
Эксперты по кибербезопасности из РФ приостановили сотрудничество с США
08/02
FDA предупреждает об опасности хлоргексидина
08/02
Министр внутренних дел Италии предложил беженцам поработать бесплатно
08/02
Кадыров прокомментировал инициативу переименования футбольного "Терека" в "Ахмат"
08/02
Города и поселки Ленобласти получат дополнительные средства на благоустройство
08/02
Киевлян призвали добираться на работу на велосипеде в сильные морозы
08/02
Глава внешней разведки Эстонии не исключает нападения России на НАТО
08/02
Россия лишится чемпионата мира по биатлону 2021 года
08/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 8 февраля
08/02
На Ржевке выросла свалка вместо вертодрома МЧС
08/02
Петербургские чиновники поедут «на работу на велосипеде зимой»
08/02
Трамп назвал суды США политизированными из-за приостановки его указа
08/02
Автобусный парк на Кубинской проверяли из-за коробки с газетами
08/02
Минпромторг: «Вредные» продукты будут недоступны для покупки по продкартам
08/02
В больницу на Северном приезжали взрывотехники
08/02
На Украине заподозрили россиян в причастности к убийству Шеремета
08/02
Международный совет музеев выступил за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора
08/02
«ДП»: Имущественный блок Смольного снова реформируют
08/02
Главу Красного Бора поймали пьяным за рулем
08/02
В восемнадцати вафлях, поступивших в колонию № 5, нашли 18 сим-карт и даже больше
08/02
Вокруг Исаакия все же пройдут крестным ходом
08/02
В Россельхознадзоре нашли основания для запрета всей белорусской говядины
08/02
Многоквартирных самостроев в Петербурге больше не возводят
08/02
Зоозащитники предложили запретить физлицам разводить и продавать животных
08/02
Заработавший больше всех депутат пожалел об избрании в Госдуму
08/02
Спикер ЗакСа предложил отправить в армию журналиста газеты «Мой район»
08/02
Второй ректор из числа «подписантов» обращения о передаче Исаакия РПЦ заявил, что ничего не подписывал
08/02
В Петродворцовом районе «оптимизировали» детскую поликлинику
08/02
В Афганистане погибли шесть сотрудников Красного Креста
08/02
Компанию «Монолит-М» не пустили строить дом на Солдата Корзуна
08/02
Навального снова приговорили к условному сроку
08/02
Касьянов может стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах
08/02
Сборная России по футболу сыграет с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре 24 марта
08/02
РПЦ отмежевалась от оскорбленных фильмом "Матильда"
08/02
Убийц и похитителей, державших жертв в клетке в Парголово, приговорили к 46 годам колонии
08/02
Прокуратура сфотографировала, как чистит подвалы Максим Чешев, выкинувший пешехода в Крюков канал
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
09.02.2017 08:21

Въезжающих в Китай иностранцев заставят "откатать" пальчики

Иностранцев обяжут при въезде в Китай делать отпечатки пальцев.

Об этом 9 февраля сообщает портал Ecns.cn. По его данным, решение об этом приняло министерство общественной безопасности (МОБ) после того, как новые правила утвердил Госсовет.

Проходить дактилоскопию должны будут все приезжие граждане других стран в возрасте от 14 до 70 лет, кроме тех, кто прибывает в КНР по дипломатическим паспортам, членов официальных делегаций и государственных служащих. Также исключения могут быть сделаны в ряде особых случаев, оговоренных двусторонними соглашениями.
Первый пункт по сбору отпечатков пальцев откроется 10 февраля в аэропорту города Шэньчжэнь (провинция Гуандун), а затем данная мера будет введена и на других пункты пересечения границы.

Отметим, что Китай – не первопроходец в данном деле. В конце января стало известно, что австралийские власти намерены отменить проверку паспортов в аэропортах и внедрить высокотехнологичную систему установления личности зарубежных пассажиров. В воздушных гаванях будут установлены приборы для сканирования лиц, глаз и/или отпечатков приезжих, аппараты будут сверять полученную информацию с базой данных. Процедура идентификации будет проходить автоматически и займет немного времени. В планах руководства страны — сделать так, чтобы к 2020 году в рамках этой системы проверялись до 90 процентов всех въезжающих иностранцев.

 

 

Источник: "Лента.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Сергей Погодин, РЖД Тур
08.02.2017 17:59

Настоящий паровоз вновь отправляется в путь

В воскресенье 26 февраля компания «РЖД Тур» открывает новый сезон путешествий на поезде с настоящим паровозом. В этот день состоится ставшая уже традиционной «Паровозная прогулка» – самый популярный тур на ретропоезде в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32

Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода

Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00

"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге

Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Въезжающих в Китай иностранцев заставят "откатать" пальчики
МИД допустил возврат к безвизовому режиму с Грузией
С 23 апреля число рейсов из Петербурга в Хельсинки увеличится до трёх в день
В эстонских отелях за год стало на 8% больше туристов из России
ФСБ: Погранзона на границе с Белоруссией не ограничит свободу пересечения границы
Ростуризм исключил из реестра девять туроператоров
Турпоток из России в Финляндию в январе вырос на четверть
Финские таможенники рассказали, зачем они фотографируют машины
США изменили порядок выдачи виз россиянам
Россиянин погиб в Таиланде, упав со скалы в море
Лахти ждет россиян без допинга
Гостиницы Петербурга готовят максимальный ценник к мундиалю
Будущее финских дорог: заплатят все
Финские пограничники экономят деньги петербуржцев
Куда и за сколько еще можно улететь на Новый год из Петербурга
Колесим по Финляндии (часть третья)
Це без одной весны Европа
Культурная столица мира? WTA?
Зачем ехать в Литву
Самолетом, поездом, автобусом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шнур в Эрарте: Уже не получится быть бедным и счастливым

Занос контейнеровоза на Пулковском шоссе попал на видео

Пискаревский проспект засыпало луком

В массовой аварии со скорой на ЗСД пострадали двое

Учитель истории московской школы ВШЭ Василий Кузнецов.

Новая школа: Рэп про Ивана Грозного, хайп и батл с Хованским

Премия Стржельчика: Чтобы помнили

Новости компаний
Сергей Погодин, РЖД Тур
08.02.2017 17:59
Настоящий паровоз вновь отправляется в путь
В воскресенье 26 февраля компания «РЖД Тур» открывает новый сезон путешествий на поезде с настоящим паровозом. В этот день состоится ставшая уже традиционной «Паровозная прогулка» – самый популярный тур на ретропоезде в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
06.02.2017 10:32
Уральские авиалинии раскрывают питерцам тайну своего большого QR-кода
Если вы еще не поняли, зачем сканировать лето? Сообщаем: летние QR-коды ведут на распродажу ваших любимых летних направлений.
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20
«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки
В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Фотобанк Lori
07.12.2016 18:06
В мир волшебства на поезде: «РЖД Тур» приглашает в гости к Снегурочке
На высоком волжском берегу, в сказочном тереме с резными наличниками, живет внучка Деда Мороза – красавица Снегурочка. Вести хозяйство ей помогают домовые и кот Баюн.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.