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Общество
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09.02.2017 08:13

В США опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября к Обаме

В США частично обнародовали 18-страничное письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года. Сообщение адресовано экс-президенту страны Бараку Обаме, передает газета Miami Herald.

В письме Мохаммед утверждает, что Вашингтон сам виноват в терактах 9/11 за свою внешнюю политику, которая "убила невинных людей по всему миру". Комментируя события 11 сентября, Мохаммед также пишет, что "не мы начали против вас войну" в день терактов. По его утверждению, это сделали "вы сами и ваши диктаторы в нашей стране".

В письме Мохаммед обращается к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны угнетения и тирании".

Обнародованное письмо датировано январем 2015 года. Но изначально тюремщики в Гуантанамо отказывались пересылать сообщение Мохаммеда. В сентябре этого же года адвокат заключенного попросил судью вмешаться, утверждая, что обвиняемый имеет право обратиться к президенту. В результате военный суд согласился с этим.

В письме мужчина отмечает, что не боится ни смертного приговора, ни пожизненного тюремного заключения, и "никогда не будет просить милости".

"Я с радостью буду один в камере молить Аллаха всю оставшуюся жизнь и каяться за все грехи. А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими друзьями, которых вы несправедливо убивали по всему миру, и увижу шейха Усаму бен Ладена", – говорится в послании, опубликованном 8 февраля.

Родившийся в Кувейте Мохаммед в письме также перечисляет вмешательства США за рубежом "от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы".

По словам адвоката, мужчина начал писать это обращение в 2014 году, когда Израиль проводил военную операцию в секторе Газа. "Насилие в Газе" стало основным мотивом к написанию письма. В начале письма Мохаммед  говорит Обаме, что у него "все еще руки в крови наших братьев, сестер и детей, которых убили" в этом регионе.

Источник: РИА Новости

Справка:

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке погибли 1366 человек, находившиеся на верхних этажах северной башни ВТЦ. В южной башне на верхних этажах погибли, как минимум, 600 человек. Всего около 18 человек смогло покинуть зону попадания в южной башне и спастись. Как минимум 200 человек из числа попавших в ловушку на верхних этажах башен спрыгнули вниз, предпочитая такую смерть смерти от огня.

Боинг, следовавший рейсом 11 American Airlines в Калифорнию, врезался в северную сторону северной башни Всемирного торгового центра приблизительно на уровне 94-98 этажей. Самолет практически целиком ушел внутрь здания.

В Нью-Йорке было около девяти утра, ничего не подозревая горожане спешили на работу, когда случилась эта трагедия.

Спустя около четверти часа после взрыва в северной башне ВТЦ Боинг, следовавший рейсом 175 United Airlines, врезался в южную сторону южной башни приблизительно на уровне 78-85 этажей. Этот теракт был заснят телевизионными съемочными группами, снимавшими последствия первого удара.

Южная башня ВТЦ обрушилась после пожара, длившегося 56 минут. Северная башня рухнула спустя час 42 минуты после удара. Жертвами терактов стали 2977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 — в здании Пентагона. Погибли граждане США и еще 91 государства.


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