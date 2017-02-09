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09.02.2017 01:11

Шведы наградили "Аэрофлот" за экономический рост

Российский авиаперевозчик удостоился престижной шведской премии "East Capital Awards" за лучший на международном рынке экономический рост в 2016 году. За год стоимость акции "Аэрофлота" выросла на 173 процента, сообщает компания 8 февраля. 

Награду генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев получил из рук полномочного представителя East Capital Джейкоба Грапенгиссера. Компания удостоилась премии за рекордные темпы роста финансовых показателей – за 2016 год акции "Аэрофлота" несколько раз достигали исторического максимума.

"Впечатляющими признаны и финансовые результаты Группы «Аэрофлот». Так, за первые девять месяцев 2016 года показатель EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов, – прим. ред.) продемонстрировал рост на 61,3% в годовом исчислении – и это сверх двукратного роста в предыдущем, 2015 году. Рентабельность EBITDA за девять месяцев 2016 года достигла исторического максимума – 20,2%", – говорится в сообщении "Аэрофлота".  

На сегодняшний день "Аэрофлот" встал в один ряд с такими авиакомпаниями, как группа Air France – KLM, Turkish Airlines и Air Canada. 

За прошлый год группа "Аэрофлот" перевезла более 43 миллионов человек в 1062 пункта в 177 странах. 

Премия вручается одним из крупнейших иностранных инвесторов в России с 2004 года. Каждый год East Capital вручает по несколько наград прогрессивным компаниям со всего мира. Наряду с "Аэрофлотом" "Открытием года" стала польская компания по разработке компьютерных игр CD Project, "Лучший менеджмент" достался вьетнамской Vinamilk, а "Лучшее IPO" присудили аргентинской Crupo Supervielle. 

В разные года лауреатами становились "Яндекс", "Сбербанк" и Московская биржа.

 


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