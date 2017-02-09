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09.02.2017 00:37

Пентагон назвал новые сроки освобождения Ракки и Мосула от исламистов

За ближайшие полгода иракский Мосул и сирийская Ракка будут освобождены от террористов. Об этом заявил омандующий возглавляемой США международной коалиции против «Исламского государства» генерал Стивен Таунсенд, передает Associated Press.

Операция по взятию западной половины Мосула начнется в течение ближайших дней, подчеркнул генерал. Восточная половина, как отмечает AP, была провозглашена «полностью освобожденной» от террористов в прошлом месяце. После этого бои за город были на время прекращены.

В начале декабря прошлого года Таунсенд заявлял, что операция по освобождению Мосула от ИГ может продлиться еще два месяца (то есть до февраля). «Я думаю, что иракские войска будут работать в Мосуле еще несколько недель, скорее всего, еще пару месяцев», — сказал тогда Таунсенд.

Он также отмечал, что «после Мосула ничего не завершится», поскольку международная коалиция «не выполнила все задачи в Ираке». По его словам, еще необходимо «очистить» от боевиков «около трети долины Евфрата до сирийской границы».

Источник: Росбалт


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