В небе Флориды самолет опасно сблизился с лайнером Трампа

Власти США начали расследование по факту неожиданного сближения воздушного судна с самолетом Boeing-747 президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, инцидент произошел в небе над Флоридой в минувшую пятницу, когда Трамп направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.

"Самолет, который, по данным источников, летел параллельно "борту №1", когда тот приближался к Палм-Бич, должен был сохранять дистанцию по меньшей мере в три морские мили (около 5,5 километра) от самолета президента Трампа", — сообщает ABC.

Другой источник рассказал журналистам, что экипажи обоих самолетов смогли "войти в визуальный контакт".

В свою очередь третий источник отметил, что все время полета экипажи воздушных судов находились на постоянной связи с авиадиспетчером и "риска столкновения не было".

"Официальные лица расследуют причины, по которым произошел инцидент с "потерей дистанции", и наверняка будут опрашивать пилотов и диспетчеров", — сообщает телеканал.

Какой именно самолет сблизился с "бортом №1" и на какую дистанцию, ABC не уточняет.