Нижняя палата парламента Великобритании приняла билль о Brexit

Палата общин парламента Великобритании приняла билль о введении в действие процедуры выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом в среду, 8 февраля, сообщает ТАСС.

По данным информагентства, внесенный правительством законопроект был в третьем и последнем чтении принят без единой поправки подавляющим большинством голосов: за него высказались 494 депутата, против — 122. Теперь документ поступит на рассмотрение верхней палаты британского парламента -— Палаты лордов.

2 февраля сообщалось, что правительство Великобритании опубликовало план по Brexit — так называемую «Белую книгу». В ней на 77 страницах излагаются 12 основных пунктов, сформулированных премьер-министром Терезой Мэй 17 января.

В ноябре 2016 года она заявила о намерении начать в конце марта 2017-го официальные переговоры с ЕС по Brexit. В январе Верховный суд Британии обязал ее сначала заручиться согласием парламента страны.