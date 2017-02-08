Замглавы ЦИБ ФСБ стал фигурантом расследования о получении взятки

Заместитель главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Правиков стал фигурантом расследования по подозрению в получении взятки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на двух топ-менеджеров на IT-рынке.

«Претензии по какому-то акту, который он подписал, с мизерной суммой», — рассказал изданию один из источников.

Правиков возглавлял управление информационных технологий в ЦИБ, ответственное за техническую экспертизу при расследовании киберпреступлений, следует из данных собеседников «Коммерсанта».

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела по ст. 275 «Государственная измена» были арестованы руководитель одного из подразделений ЦИБ Сергей Михайлов и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Как сообщил источник RNS, в этом уголовном деле есть и третий подозреваемый — сотрудник ЦИБ Дмитрий Докучаев, арестованный в декабре 2016 года. Однако, по словам источника, аресты Михайлова и Стоянова не имеют отношения к деятельности организации «Анонимный интернационал» («Шалтай Болтай»), предположительный организатор которой Владимир Аникеев был арестован ФСБ в октябре 2016 года.