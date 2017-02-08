В США при взрыве на заводе погибли рабочие

В результате взрыва на заводе в американском штате Луизиана погибли три человека, передает KPLC.

Инцидент произошел на предприятии производителя упаковочных материалов Packaging Corporation of America в городе Борегард в первой половине дня в среду, 8 февраля.

Подтверждена гибель трех человек, один числится пропавшим без вести. Еще несколько человек получили ранения. Для их эвакуации задействованы в том числе вертолеты.

Причины произошедшего выясняются. На месте работают представители экстренных служб.