Путин сходил в Третьяковку на выставку шедевров Ватикана

Президент России Владимир Путин посетил Третьяковскую галерею. В рамках своего визита глава государства осмотрел выставки «Roma. Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана» и «Шедевры Византии».

Осмотр Путин начал с редкого произведения римской школы XII века, образа «Христос Благословляющий». Эта картина прежде никогда не экспонировалась и пределы Ватикана не покидала, передает РИА Новости.

По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, многие сюжеты картин посвящены драматическим событиям из жизни Иисуса Христа и различных святых.

Отмечается, что президент России удивился такому количеству шедевров, которые Ватикан предоставил для экспозиции Третьяковки.