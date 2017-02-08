Бессеберг: IBU предложил России отказаться от ЧМ по биатлону

Глава международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что России было предложено добровольно отказаться от проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году из-за угрозы несоответствия кодексу ВАДА.

– Когда конгресс IBU отдал Тюмени проведение чемпионата мира, могло случиться нарушение кодекса ВАДА, – приводит слова Бессеберга TV2. – Может получиться так, что IBU будет признана не соответствующей кодексу ВАДА, что является плохим знаком для всего биатлона. Мы подписали и одобрили этот кодекс, поэтому обязаны его соблюдать.

На состоявшемся в австрийском Фиербрюнне экстренном конгрессе Международного союза биатлонистов было принято решение о судьбе чемпионата мира 2021 года в Тюмени. IBU предложил организаторам турнира добровольно отказаться от него до 24 февраля. В противном случае исполком IBU лишит Тюмень права принять чемпионат мира 2021 года.