Еще
00:30 09.02.2017
Пришлите свою новость!
00:27
В небе Флориды самолет опасно сблизился с лайнером Трампа
00:20
Биржи США закрылись разнонаправленно
00:12
Нижняя палата парламента Великобритании приняла билль о Brexit
00:06
Больница Святого Георгия получила госзадание на эндопротезирование коленных суставов
08/02
Во Флориде разбились артисты цирка
08/02
Замглавы ЦИБ ФСБ стал фигурантом расследования о получении взятки
08/02
В США при взрыве на заводе погибли рабочие
08/02
Верфь в Хельсинки построила четыре ледокола для "Совкомфлота"
08/02
Путин сходил в Третьяковку на выставку шедевров Ватикана
08/02
Бессеберг: IBU предложил России отказаться от ЧМ по биатлону
08/02
Цены на нефть растут
08/02
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
08/02
Intel инвестирует $7 млрд в создание фабрики в Аризоне
08/02
Парубий предложил запретить выступления депутатов парламента Украины на русском
08/02
Занос контейнеровоза на Пулковском шоссе попал на видео
08/02
Трамп сформировал свой кабинет
08/02
Сериал про Шерлока будут снимать в Финляндии
08/02
Конгрессу США предложили законопроект, усложнаяющий снятие антироссийских санкций
08/02
Российский командующий в Сирии замечен на линии фронта у Пальмиры
08/02
Газзаев: Мутко оскорбил весь тренерский цех
08/02
Эксперты по кибербезопасности из РФ приостановили сотрудничество с США
08/02
FDA предупреждает об опасности хлоргексидина
08/02
Министр внутренних дел Италии предложил беженцам поработать бесплатно
08/02
Кадыров прокомментировал инициативу переименования футбольного "Терека" в "Ахмат"
08/02
Города и поселки Ленобласти получат дополнительные средства на благоустройство
08/02
Киевлян призвали добираться на работу на велосипеде в сильные морозы
08/02
Глава внешней разведки Эстонии не исключает нападения России на НАТО
08/02
Россия лишится чемпионата мира по биатлону 2021 года
08/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 8 февраля
08/02
На Ржевке выросла свалка вместо вертодрома МЧС
08/02
Петербургские чиновники поедут «на работу на велосипеде зимой»
08/02
Трамп назвал суды США политизированными из-за приостановки его указа
08/02
Автобусный парк на Кубинской проверяли из-за коробки с газетами
08/02
Минпромторг: «Вредные» продукты будут недоступны для покупки по продкартам
08/02
В больницу на Северном приезжали взрывотехники
08/02
На Украине заподозрили россиян в причастности к убийству Шеремета
08/02
Международный совет музеев выступил за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора
08/02
«ДП»: Имущественный блок Смольного снова реформируют
08/02
Главу Красного Бора поймали пьяным за рулем
08/02
В восемнадцати вафлях, поступивших в колонию № 5, нашли 18 сим-карт и даже больше
08/02
Вокруг Исаакия все же пройдут крестным ходом
08/02
В Россельхознадзоре нашли основания для запрета всей белорусской говядины
08/02
Многоквартирных самостроев в Петербурге больше не возводят
08/02
Зоозащитники предложили запретить физлицам разводить и продавать животных
08/02
Заработавший больше всех депутат пожалел об избрании в Госдуму
08/02
Спикер ЗакСа предложил отправить в армию журналиста газеты «Мой район»
08/02
Второй ректор из числа «подписантов» обращения о передаче Исаакия РПЦ заявил, что ничего не подписывал
08/02
В Петродворцовом районе «оптимизировали» детскую поликлинику
08/02
В Афганистане погибли шесть сотрудников Красного Креста
08/02
Компанию «Монолит-М» не пустили строить дом на Солдата Корзуна
08/02
Навального снова приговорили к условному сроку
08/02
Касьянов может стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах
08/02
Сборная России по футболу сыграет с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре 24 марта
08/02
РПЦ отмежевалась от оскорбленных фильмом "Матильда"
08/02
Убийц и похитителей, державших жертв в клетке в Парголово, приговорили к 46 годам колонии
08/02
Прокуратура сфотографировала, как чистит подвалы Максим Чешев, выкинувший пешехода в Крюков канал
08/02
Путин объявил о неизбежности «прекрасного будущего России»
08/02
Пискаревский проспект засыпало луком
08/02
Прокуратура выяснила, зачем муниципалам «Екатерингофского» автомобиль за 2 млн
08/02
Депутаты ЗакСа больше не будут встречаться с избирателями без разрешения властей
08/02
Библиограф Шумилова оспорит увольнение из РНБ в суде
08/02
МИД допустил возврат к безвизовому режиму с Грузией
08/02
В ЗакСе разрешили поднять вдвое плату за детские сады
08/02
На фоне падения спроса покупатель жилья уходит из Петербурга
08/02
Движение по Витебскому затрудняют ДТП с грузовиками
08/02
Кто сжигает самострой?
08/02
Семья Дель отказалась оспаривать изъятие 10 приемных детей
08/02
Шварценеггер представил трейлер фильма о Виталии Калоеве
08/02
Спикер Рады запретил депутатам выступать в парламенте на русском языке
08/02
Глава Приморского района: Единоросс Анохин хотел ходить в туалет отдельно от избирателей
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
08.02.2017 23:06

Бессеберг: IBU предложил России отказаться от ЧМ по биатлону

Глава международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что России было предложено добровольно отказаться от проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году из-за угрозы несоответствия кодексу ВАДА.

– Когда конгресс IBU отдал Тюмени проведение чемпионата мира, могло случиться нарушение кодекса ВАДА, – приводит слова Бессеберга TV2. – Может получиться так, что IBU будет признана не соответствующей кодексу ВАДА, что является плохим знаком для всего биатлона. Мы подписали и одобрили этот кодекс, поэтому обязаны его соблюдать.

На состоявшемся в австрийском Фиербрюнне экстренном конгрессе Международного союза биатлонистов было принято решение о судьбе чемпионата мира 2021 года в Тюмени. IBU предложил организаторам турнира добровольно отказаться от него до 24 февраля. В противном случае исполком IBU лишит Тюмень права принять чемпионат мира 2021 года.

Источник: Спорт-Экспресс


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22

«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat

16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Бессеберг: IBU предложил России отказаться от ЧМ по биатлону
Газзаев: Мутко оскорбил весь тренерский цех
Кадыров прокомментировал инициативу переименования футбольного "Терека" в "Ахмат"
Россия лишится чемпионата мира по биатлону 2021 года
Сборная России по футболу сыграет с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре 24 марта
«Зенит» отказался от покупки Набоа у «Ростова»
Звезда «Челси» Иванович отказал «Спартаку» ради перехода в «Зенит»
СМИ: Паралимпийцев из РФ не допустят до чемпионата мира 2017 года
Госдума поддержит закон о депортации футбольных хулиганов
Петербург может принять летние Олимпийские игры в 2028 году
Лахти ждет россиян без допинга
Будет вам Олимпиада
Иванович и все-все-все
Кто приехал сделать «Зенит» еще сильнее
Теннис — страшная сила
Как «Зенит» будет догонять «Спартак»
«Я не продаю родину, я ищу возможность соревноваться»
Как собрать стадион?
«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег
Что нам рассказали о «Зените»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шнур в Эрарте: Уже не получится быть бедным и счастливым

Занос контейнеровоза на Пулковском шоссе попал на видео

Пискаревский проспект засыпало луком

В массовой аварии со скорой на ЗСД пострадали двое

Учитель истории московской школы ВШЭ Василий Кузнецов.

Новая школа: Рэп про Ивана Грозного, хайп и батл с Хованским

Премия Стржельчика: Чтобы помнили

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
ГК «Эталон»
18.04.2016 12:22
«ЛенСпецСМУ-Комфорт» – лучшая строительная компания среднего и малого бизнеса
15 апреля состоялось торжественная церемония награждения победителей ежегодного профессионального конкурса «Строитель года – 2015». Лучшей компанией в сфере малого и среднего бизнеса было признано ООО «ЛенСпецСМУ-Комфорт» (входит в ГК «Эталон»)
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.