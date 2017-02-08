Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ

Крымско-татарская общественная организация «Къырым бирлиги» призвала ООН признать вхождение полуострова в состав России соответствующим нормам международного права и добиться отмены введенных Западом антироссийских санкций. Как сообщает в среду, 8 февраля, ТАСС, об этом говорится в обращении во всемирную организацию.

Документ приложен к письму, направленному постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону.

В обращении «Къырым бирлиги», в частности, отмечается, что на Украине «за все годы независимости не было принято ни одного закона, направленного на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымско-татарского народа, что поощряло власть к совершению актов произвола и насилия по отношению к возвратившимся крымским татарам, пренебрежением их правами на политическое, духовное и социально-экономическое развитие».

В общественной организации подчеркнули, что международное право «не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии», и указали на недопустимость подмены данного понятия.

В связи с этим представители крымско-татарского объединения просят Генассамблею ООН «признать провозглашение независимости (сецессии) республики Крым и свободное присоединение к Российской Федерации не противоречащими нормам международного права», а также «осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении Российской Федерации, республики Крым и города Севастополь».