Intel инвестирует $7 млрд в создание фабрики в Аризоне

Компания Intel инвестирует $7 млрд в создание фабрики по производству микрочипов в Аризоне, сообщает CNBC со ссылкой на слова исполнительного директора Intel Брайана Крзанича на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Также на фабрике будет создано около 3 тыс. рабочих мест.

По словам Крзанича, на фабрике планируется производить компьютерные микрочипы размером 7 нанометров, которые станут «самыми мощными компьютерными чипами на планете».