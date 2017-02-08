Парубий предложил запретить выступления депутатов парламента Украины на русском

Спикер Верховной рады Украаины Андрей Парубий внес на рассмотрение парламента законопроект, вносящий изменения в действующий закон "об основах государственной языковой политики" в части, касающейся языка ведения заседаний Верховной Рады.

Тарубий предлагает изменить следующую норму закона: "Заседание Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Оратор может выступать на другом языке. Перевод его выступления на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады Украины".

Спикер парламента предлагает следующую редакцию: "Заседание Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Перевод выступлений глав иностранных государств, глав парламентов иностранных государств, глав дипломатических представительств иностранных государств, других официальных лиц иностранных государств и официальных лиц международных организаций на государственном языке, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады Украины". Об этом передает телеканал "112 Украина".

Таким образом, в случае введения такой нормы все депутаты будут обязаны выступать на государственном языке.

Во время пленарного заседания украинского парламента 8 февраля языковой вопрос возникал несколько раз. В частности, спикер Верховной Рады попросил говорить на украинском депутата от "Оппоблока" Наталью Королевскую, а чуть позже – и ее однопартийца Сергея Матвиенкова. При этом оппозиционер Александр Долженков пробовал опротестовать такие просьбы.