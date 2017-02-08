Трамп сформировал свой кабинет

Президент США Дональд Трамп полностью сформировал свой кабинет, в который вошли 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп сегодня официально объявил [имена] 24 человек, которые будут служить с ним в его кабинете», — говорится в сообщении.

Также в сообщении указываются имена всех 24 политических деятелей, среди которых вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Рекс Тиллерсон, глава Пентагона Джеймс Мэттис, а также постпред США при ООН Никки Хейли.