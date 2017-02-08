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08.02.2017 22:23
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Как “Фонтанка” "Шалтая Болтая" к Собчак возила

Скрывавшийся за маской "Шалтая Болтая" петербургский программист Александр Глазастиков обратился за помощью к президенту Эстонии, рассчитывая на политическое убежище. Он единственный из “Анонимного Интернационала”, оставшийся на свободе.
Как “Фонтанка” "Шалтая Болтая" к Собчак возила

За последним Шалтаем Болтаем «Фонтанка» гонялась неделю. Один из членов группы таинственных хакеров, три года вываливающих на общее обозрение электронную переписку бизнесменов и чиновников, нашелся в Эстонии, но от непосредственного общения уклонялся.

После известий об аресте членов «Анонимного Интернационала» Владимира Аникеева, Константина Тепликина и Филинова вычислить их коллегу Александра Глазастикова было не самым сложным делом. «Страшные хакеры», как оказалось, сами были весьма несдержанны в социальных сетях и наследили в Интернете так, что почти бросались в глаза.

На прямой вопрос «Фонтанки» по электронной почте пять дней назад Александр Глазастиков ответил уклончиво. Три дня назад на условиях анонимности согласился: он из Анонимного Интернационала». Затем согласился на интервью: «Приезжайте в Эстонию».

Когда в заранее оговоренный полдень корреспондент «Фонтанки» объявился в Тарту, Александр ошарашил: «Я сейчас в Таллин еду, уже километрах в двадцати от Тарту». И предложил: «Могу подождать на заправке Valmaotsa, подъезжайте, вместе поедем». Предложение – от которого нельзя отказаться. Такси нашлось быстро.

При встрече легко узнанный по фотографиям из Сети "Шалтай Болтай" удивил в очередной раз, молча передав журналисту ключи зажигания от внедорожника. После вопроса пояснил: «Вам придется вести, я, пока ждал, пива выпил». Деваться было некуда, и корреспондент «Фонтанки» повез "Шалтая Болтая" в Таллин на встречу со съемочной группой «Дождя» и Ксенией Собчак. За 180 километров и два часа успели поговорить.

- Александр, вы, видимо, единственный из «Анонимного Интернационала» остались на свободе. Вы в Эстонии, российское правосудие далеко, вас можно назвать по имени и фамилии?

– Пожалуй, можно. Всё равно я завтра-послезавтра официально обращусь к властям с просьбой о политическом убежище. В ФСБ моя фамилия известна.

- Фамилия известна. А в «Анонимном Интернационале» вы кто, Шалтай или Болтай?

– Шалтай, Болтай… Одна путаница. Изначально, когда делали этот проект, "Шалтай Болтай" задумывался, как пресс-секретарь «Анонимного Интернационала». В основном эту работу делал я. Потом Аникеев журналистам стал представляться Льюисом и всё запутал.

- Сколько человек делали «Анонимный Интернационал»?

– Я и Аникеев. Тепляков в чем-то помогал, чисто технические аспекты.

- Кто такой Филинов, об аресте которого сообщалось в связи с Шалтаем?

– Я такого человека не знаю. Никакого участия в создании "Анонимного Интернационала" он не принимал. Думаю, что это какой-то знакомый Аникеева, случайно под пресс попавший. Я фамилию эту первый раз услышал, когда пресса написала о его аресте.

- Вы с Аникеевым и Тепляковым давно знакомы?

– Давно… Был такой ресурс "Дамочка.ру". Когда толком не было социальных сетей, только начал появляться «ВКонтакте», все сидели на этом сайте – один из наиболее веселых проектов. В реале проводились встречи для посетителей сайта, некоторые пользователи как раз организовывали те вечеринки – Дима Грызлов, Николай Бондарик и Аникеев. Там мы с ним и познакомились. Много позже, в середине 2013 года, появилась идея "Шалтая Болтая".

- Как? Просто решили, а давай мы будем воровать электронную переписку плохих людей?

– У Аникеева были источники информации, сама информация, важная и интересная. Аникеев решил уйти из информационно-аналитической структуры, в которой работал, и начать собственный проект

- Этот проект можно назвать бизнесом?

– Как сказать.. Предполагалось, что проект будет приносить существенный финансовый результат, но изначально он делался отчасти из идейных соображений.

- Но Аникеев – далеко не хакер, судя по рассказам его бывших коллег.

– Это так. Если надо программу установить какую на компьютер – он обычно меня просил.

- Зато Тепляков – программист.

– Его роль сильно преувеличена. Это просто наш общий старый знакомый. Когда появилось значительное количество массивов информации, которые надо было обрабатывать, мы Теплякова попросили помогать периодически, за определенную плату. Мы его знали, ему доверяли.

- А вы зачем пошли в этот проект?

– Как раз тогда меня в стране начало всё доставать, я решил поехать в Таиланд. Когда мы с Аникеевым начали обсуждать этот проект, показалось – нормально, можно удаленно заниматься интересным и перспективным делом. На что я рассчитывал в финансовом плане? Точно не на продажу массивов информации. Думал, скорее, о размещении рекламы или введении абонентской платы. Лайт-вариант.

- Со ссылкой на следствие появлялась информация, что у "Шалтая Болтая" есть целая сеть агентов со специальной аппаратурой, которые в популярных у чиновников местах путем создания фальсифицированных соединений воруют информацию. У вас есть сеть?

– Полная ерунда. Разговоры о том, чтобы изучить такие технические возможности – были. Насколько мне известно, а известно мне многое, реально такого не было.

- Тогда как получали информацию?

– На специализированных хакерских сайтах можно заказать взлом чужого электронного почтового ящика за несколько тысяч рублей.

- Удачно получалось. Если вспомнить 2014 год – он самый урожайный. Серьезные истории, серьезные фигуры, и никакой коммерции. Стрелков, Пригожин..

– Из трех лет существования проекта 2014 год был самый значимый. Этим годом я горжусь.

- Но с 2015 года «Анонимный Интернационал» стал почти чисто коммерческой историей. Сколько денег получилось заработать?

– Всего от одного до двух миллионов долларов.

- Значит, вы сейчас богатый человек?

– Нет. Значительная часть денег уходила на оперативные расходы, скажем так. Ящиков было примерно пятьдесят в работе. Плюс были варианты, при которых сделка проходила не через битконы, а через знакомых Аникеева – эти посредники могли забрать и две трети.

- Над вами и Аникеевым кто-нибудь стоял? Который год всем интересно, на кого работает Шалтай Болтай?

– Смешно. Все ищут конспирологию, а это проект, сделанный мной и Аникеевым на коленке. Правда, где-то летом или весной 2016 года Аникеев сказал, что вышел на нас человек из ФСБ, который знал наши имена. Дескать, за нами охотится военная контрразведка, но ФСБ приглянулась наша поляна и они решили, что возьмут на контроль наши мелкие шалости. Коммерция их якобы не интересует, там другие масштабы, но они будут курировать проект и иметь право вето. Фамилия Михайлов при этом не звучала, фамилий вообще не было. Ничего по факту не произошло: правом вето никто не воспользовался и информацию не слил. Если эти таинственные люди вообще были. И кто кого сдал, они Аникеева или их Аникеев, или третья сила всех сломала, мне неизвестно.

- Об аресте Аникеева вы быстро узнали?

– На следующее утро. Он мне прислал селфи из «Пулково», написал, что проходит регистрацию и улетает в Минск. Наутро появилась информация что его задержали и перевезли в Москву. Учитывая последующие события, могла быть и игра ФСБ. Потом он со мной связывался убеждал, что решил все вопросы и теперь работает под контролем ФСБ, звал в Россию, но не верилось почему-то.

- А Тепляков поверил?

– Тепляков ещё летом 2016 года переехал из Таиланда в Киев. У него не было постоянных заработков, он зависел от Аникеева. Когда пошла игра, что типа проект будет продолжаться, но для этого надо приехать в Россию и там работать под контролем, в том числе, в целях безопасности, Теплякову выбирать было не из чего. Он и поехал.

- Есть где-то сундучок "Шалтая Болтая" с информацией?

– Хороший вопрос. Сейчас подумаю, как ответить. Так: вообще-то нет. То, что продавалось и что приобрели клиенты-покупатели, оно удалялось. То, что продано, то честно удалялось и этой информации больше нигде нет. Возможно, этот вопрос сейчас волнует некоторых наших клиентов, но то что декларировалось, оно выполнялось. Какой-то оперативный материал, который был в работе, я тоже удалил. Может, пара скриншотов в мусоре осталась, но не более того.

- Александр, вы собираетесь идти с просьбой о политическом убежище. Не боитесь, что эстонцы просто посадят вас в камеру? В этой стране очень щепетильно относятся к компьютерной безопасности, а специфика компьютерных преступлений такова, что за них можно привлечь к ответственности практически в любой стране?

– Моя позиция такова: я лично не занимался подбором паролей и рассылкой вредоносных ссылок. Ко мне вся информация поступала уже в открытом виде. Да, она была, наверное, ворованная…

- Так вы кражу и заказывали, нет?

– Нет.

- А кто?

– Вся информация поступала от Аникеева. Я публиковал информацию, возможно, полученную незаконными способами, но не имею отношения к тому, как она добывалась. Вчера я отправил письмо экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу. Мне кажется, что своими действиями, особенно в 2014 году, когда мы работали на идею, я заслужил убежище в Эстонии. Пока ответа не получил.

Мы въехали в Таллин. На телефоне Александра множились сообщения от журналистов «Дождя», которые готовили съемку с Ксенией Собчак. Оставив авто на стоянке, мы попрощались. Александр Глазастиков пообещал рассказать, когда получит ответ от эстонского правительства.

Денис Коротков, "Фонтанка.ру"


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