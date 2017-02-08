Навальный-2018: судимый, свободный, злой

Несмотря на судимость, Алексей Навальный будет добиваться от Кремля допуска к избирательной кампании. Шансы главы ФБК стремятся к нулю, ему стоит сказать правящему режиму: «Спасибо, что живой», говорят политологи и юристы.

В зал Кировского областного суда 8 февраля физически удалось попасть далеко не всем желающим, впрочем, интернет и социальные сети сделали процесс по-настоящему гласным и открытым. Прямая трансляция второго дела «Кировлеса» показывала: в 13.10 судья Алексей Втюрин монотонно и бегло, как священник на богослужении, начал читать приговор. Голос служителя Фемиды периодически срывался, Втюрин дважды удалялся на пятнадцатиминутный перерыв.

Алексей Навальный, наоборот, выглядел победителем. Он пришел на заседание с сумкой – на случай, если ему вынесут реальный срок. Позировал для Instagram, делился эмоциями в «Твиттере». Уже через полчаса скоростного приговорочтения политик заявил, что новое решение дословно, вплоть до запятой, совпадает с бумагой пятилетней давности.

Скопированы были даже опечатки. Интернет разразился шутками: «Диссернета на них нет», «Приговор-2. Список использованной литературы: Приговор-1», «Суд Сурка», «Это не приговор, это преемственность». Алексея Втюрина фотошопили вместе с его предшественником, кировским судьёй Альбертом Прытковым, сопровождая картинку подписью: «Дай домашку списать?».

Но в 16.30 настроение общественности, да и самого Навального, изменилось. Когда судья прочитал резолютивную часть приговора, на лице оппозиционера проступили усталость и разочарование. Глава Фонда борьбы с коррупцией получил пять лет условно и штраф в 500 тысяч рублей. Это вновь повторило приговор по делу «Кировлеса» 2012 года, с которым и боролся политик. Но главное – это поставило знак вопроса после предложения: «Навальный сможет участвовать в президентских выборах-2018».

Телеграмма из Кремля

В России, напомним, существует Конституция. А в ней – статья 32, где сказано, что избираться имеют право все, кроме «недееспособных» и лиц, «содержащихся в местах лишения свободы по решению суда». Впрочем, Госдума ещё в 2014 году ввела десятилетнюю дисквалификацию на участие в выборах для россиян, у которых есть судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Именно под такую категорию с пятилетним сроком лишения свободы может подпасть Навальный.

В 2015 году политик из Сибири Виктор Синьков уже попытался преодолеть «предвыборный карантин» для судимых через Конституционный суд – он попросил удалить соответствующий пункт из закона «Об основных гарантиях избирательных прав». Но КС решил, что поправки Госдумы полностью соответствуют духу Конституции – они помогают охранять публичную власть от «злоупотреблений и криминализации». Позиция КС имеет окончательную силу, пересмотреть или изменить её невозможно. Синьков, как и глава ФБК, кстати, был осуждён условно.

Навальный, выходя из зала суда, старался не терять боевой дух. «Прямо сейчас я участвую в избирательной кампании. Это телеграмма, которая пришла из Кремля: они считают меня и мою команду слишком опасными, чтобы допустить до участия в выборах», – заявил политик. Он пообещал вести кампанию «вне зависимости от того, что навязывает» администрация президента: «Да, с завтрашнего дня Кремль запоет песню, что мне запрещается участвовать в выборах. Но в Конституции прямо написано, что я имею на это право».

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть отменён, настаивает оппозиционер: «Этот приговор мы не признаем. Даже не вопрос, будем ли мы его оспаривать. Он был отменен Европейским судом и президиумом Верховного суда, их решение цинично не выполнено. Мы в ближайшее время направим жалобы в более высокую инстанцию».

Ещё раньше глава избирательного штаба Навального Леонид Волков предположил, что любой приговор «никак на его кампанию не повлияет». Оппозиционер будет добиваться участия в гонке «юридическим» путём – через ЕСПЧ, Верховный и Конституционный суды. «Но юридическая сторона вторична: она в любом случае будет лишь оформлением политического решения. И вот этого политического решения мы и должны добиться», – заключил Волков.

Официально российские власти предпочли от ситуации отстраниться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ещё до приговора заявил, что дело Навального – «прерогатива суда», и Кремль «не опасается» ни участия, ни неучастия главы ФБК в выборах.

Секретарь ЦИК Майя Гришина также не сказала Навальному ни «да», ни «нет», отметив, что не готова говорить о перспективах оппозиционера до старта избирательной кампании. «Исходя из фактических обстоятельств каждого кандидата, в ходе назначенной конкретной избирательной кампании к каждому кандидату будем относиться исходя из требований закона», – отметила она.

Наиболее откровенным оказался полпред правительства в высших судах Михаил Барщевский. Он напомнил, что, кроме закона «О гарантиях избирательных прав», есть закон о выборах президента. И по нему Навальный тоже не имеет права баллотироваться.

«Спасибо, что живой»

Опрошенные «Фонтанкой» юристы, имеющие большой опыт участия в политических делах отмечают, что теоретически шанс у Навального есть. К такому мнению, например, склоняется вице-президент Федерального союза адвокатов, депутат Госдумы 2-4 созывов Сергей Попов. «С данным приговором Навальный участвовать в выборах не может. Но законность решения, полностью повторяющего другое решение суда, вызывает очень большие сомнения», – размышляет специалист. Навальный обжалует ситуацию в ЕСПЧ, после этого Верховный суд вновь отправит дело в Кировский облсуд, не исключает Попов.

При желании этот круг можно успеть пройти до старта избирательной кампании 2018 года. Адвокат Сергей Голубок, представлявший в Конституционном суде интересы политического активиста Ильдара Дадина, предпочёл воздержаться от комментариев до того, как приговор Навального вступит в законную силу. Но в том, что решение Кировского облсуда нужно оспорить, сомнений у эксперта не возникает: «Я расцениваю его, как неисполнение решения Европейского суда по жалобе «Навальный против России»». Голубок добавляет, что на долгосрочную перспективу в случае главы ФБК давать прогнозы сложно: «До выборов может измениться ещё и законодательство».

Политики и политологи тем временем фактически похоронили кандидата Алексея Навального на президентских выборах-2018. «Власть решила, что не хочет и тени проблем на «выборах». Вполне в духе застоя», – прокомментировал ситуацию в «Твиттере» Михаил Ходорковский. Экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков охарактеризовал решение по делу «Кировлеса» как «демонстративное кривосудие». С ним согласен глава партии РПР-Парнас Михаил Касьянов, не исключающий, что сам будет баллотироваться в президенты. «Кремль мстит Навальному за его антикоррупционные расследования», – считает политик.

«Навального, как и кого угодно, могут допустить на выборы только в роли куклы, – пояснил в диалоге с «Фонтанкой» политолог и журналист Сергей Шелин. – Что-то подобное московским выборам 2013 года, когда второй тур даже выглядел возможным, сейчас штука абсолютно неприемлемая. Если Навальный не готов к роли куклы – его не допустят, к чему, видимо, и идёт».

Политолог, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин заявил «Фонтанке», что по состоянию на 8 февраля не стал бы называть вопрос об участии Навального в выборах политическим. «Политическим этот вопрос был вплоть до сегодняшнего утра – дадут срок или нет? После того, как срок дали, остались только юридические детали. Мне трудно представить себе, что власти передумают, и Верховный суд отменит решение Кировского. Мне кажется, что всё уже было продумано, в Кремле всё согласовано, и вряд ли за оставшийся год что-то случится, что бы поменяло ситуацию».

Политолог Дмитрий Орешкин признался «Фонтанке», что Навальному стоит сказать власти: «Спасибо, что живой». Предвыборные шансы главы ФБК Орешкин оценил, как минимальные: если лазейка и есть, то очень маленькая, и, скорее всего, политик «пролетит» мимо. «Но Навальный юрист, знает право и на что-то рассчитывает. Ему всё равно важно бороться, показывать, что не опускает руки. Это тоже элемент избирательной кампании», – резюмировал эксперт.

«То есть Навальный ещё может извлечь пользу из своего положения?» – уточнила «Фонтанка».

«Это такая польза, которую я бы никому не пожелал: брат сидит, сам Навальный вместо того, чтобы участвовать выборах, занимается всякой ерундой. Но, в любом случае, он приобретает политический опыт. А, поскольку он моложе Путина, у него есть какое-то будущее».

Справка

Кировский областной суд впервые вынес Навальному приговор по делу «Кировлеса» в 2013 году. По версии обвинения, в 2009 политик, будучи советником губернатора Никиты Белых, организовал хищение средств из этого госпредприятия. Оппозиционер якобы нанёс государству ущерб в 16 миллионов рублей, а бенефициаром схемы стала «Вятская лесная компания» под руководством бизнесмена Петра Офицерова.

Приговор Навальному в 2016-м звучал так: пять лет условного лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей. Политик обжаловал ситуацию в Европейском суде по правам человека. В 2016-м Страсбург признал, что решение было неправосудным, Навальному пообещали компенсацию в 56 тысяч евро. После этого Верховный суд России отменил приговор Кировского облсуда и отправил дело в Киров на новое рассмотрение.

Любопытно, что оба процесса по делу «Кировлеса» шли на фоне политической активности Навального: в 2013-м оппозиционер баллотировался в мэры Москвы, а в конце 2016-го заявил, что хочет претендовать на должность президента. В начале февраля глава ФБК открыл в Петербурге свой предвыборный штаб.

Елена Кузнецова,

«Фонтанка.ру»