Российский командующий в Сирии замечен на линии фронта у Пальмиры

Командующий войсками ЗВО и группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов замечен на сирийской авиабазе Т-4 (Тифор), расположенной в 90 километрах от города Пальмира, занятого боевиками группировки ИГИЛ.

Фотография Андрея Картаполова в окружении сирийских военных опубликована 5 февраля в группе "War News" социальной сети «ВКонтакте».

Фото из "ВКонтакте"

Посещение передовых позиций сирийских войск главным российским военачальником в регионе может свидетельствовать о скором начале операции по повторному освобождению Пальмиры от боевиков Исламского государства, отмечают собеседники "Фонтанки" в военных кругах.

После быстрого и внезапного захвата Пальмиры войсками ИГИЛ в декабре 2016 года, авиабаза Т-4 осталась единственным форпостом войск Башара Асада в провинции, за который в течении двух месяцев шли кровопролитные бои.

В январе 2016 года Минобороны России официально сообщило, что российской группировкой войск в регионе командует генерал-полковник Андрей Картаполов.