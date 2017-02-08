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08.02.2017 21:44

Газзаев: Мутко оскорбил весь тренерский цех

Бывший главный тренер сборной России, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны с ЦСКА и "Аланией", депутат Госдумы Валерий Газзаев отреагировал на высказывания вице-премьера РФ Виталия Мутко, который ранее заявил, что "многие тренеры просто не знают, как работать без допинга". Газзаев считает, что Мутко оскорбил весь тренерский цех.

– Вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя решение ИААФ, позволил себе недопустимые, на мой взгляд, слова в адрес наших тренеров, заявив, что они не могут работать без допинга, – приводит "Коммерсант" слова Газзаева. – Это оскорбление всего тренерского цеха – не только легкоатлетов. Россия – великая спортивная держава. Наши тренеры по разным видам спорта являются мировыми легендами, подготовившими сотни замечательных спортсменов.

Виталий Леонтьевич долгое время был министром спорта. И именно в его бытность руководителем нашу легкоатлетическую и всю паралимпийскую сборную отстранили от Игр в Рио-де-Жанейро. Кроме того, за последние шесть лет футбольная сборная России показала худшие результаты в истории чемпионатов мира и Европы. В результате чего сегодня мы, страна, воспитавшая Эдуарда Стрельцова, Льва Яшина, Рината Дасаева и других великих игроков, находимся на 61-м месте в рейтинге ФИФА.

Я убежден, подобные обвинения вице-премьера неуместны и непозволительны.

Источник: Спорт-Экспресс


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